TUTUKLANDI

C.T.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, şebekenin diğer üyeleri L.A., D.D. ve M.G.'ye ulaştı. Yapılan operasyonla D.D., M.G. ve L.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada banka kartı, flash bellek ve bir cep telefonu ele geçirildi.