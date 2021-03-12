Maddi durumu iyi olan her Müslüman Ramazan ayında çevresindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara fitre vermektedir. Ramazan'dan bayrama ulaşmanın şükrüyle verilen fitre vacip bir sadakadır. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının bu yıl ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, fitre ne kadar oldu? 2021 yılı Ramazan ayı fitre miktarı...

FİTRE NE KADAR OLDU?

Geçen yıl fitre miktarı 27 lira olarak belirlenmişti. 2021 yılı için ise fitre 30 lira olarak duyuruldu.