Maddi durumu iyi olan her Müslüman Ramazan ayında çevresindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara fitre vermektedir. Ramazan'dan bayrama ulaşmanın şükrüyle verilen fitre vacip bir sadakadır. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının bu yıl ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, fitre ne kadar oldu? 2021 yılı Ramazan ayı fitre miktarı...
FİTRE NE KADAR OLDU?
Geçen yıl fitre miktarı 27 lira olarak belirlenmişti. 2021 yılı için ise fitre 30 lira olarak duyuruldu.
KİMLER FİTRE VERİR?
Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fitre vermekle yükümlüdürler.
Ancak fitre ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kameri yıl" geçmiş olması şartı gerekmez.
KİMLERİN FİTRELERİNİ VERMEK GEREKİR?
Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.
Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.