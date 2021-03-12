A.K.'ye Karayolları Trafik Kanununun 46/2g (arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek) maddesinden bin 339 lira, 56/1c (yakın takip) maddesinden 144 lira, 32/3 (abartı egzoz) maddesinden bin 339 lira olmak üzere toplam da 2 bin 822 lira idari para ceza uygulandı.