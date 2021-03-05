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    • 05.03.2021 11:43
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    marka milyonluk arabasıyla 'de atarken kaza yaptı

    Son dakika haberi... marka milyonluk lüks aracıyla 'de bir otomobile ve bariyerlere çarpan şampiyonu 'ın kazanın hemen öncesinde trafikte attığı görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bayrak'a "arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.

    Milyonluk drift kazası!

    TEM Otoyolu'nda milyonluk aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak'ın kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı.

    Polis ekipleri tarafından Bayrak'a "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddelerinden ceza kesildi.


    Küçükçekmece TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda drift şampiyonu Selim Bayrak, lamborghini marka milyonluk aracıyla önce bir otomobile, ardından bariyerlere çarpmış, sürücü kazayı yara almadan atlatmıştı.

    Kazayı soruşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrak'ın kaza öncesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü ortaya çıkardı.

        Bayrak'ın trafikte makas attığı anlar, bir başka araç kamerasına da yansıdı.


        Gözaltına alınan Bayrak'a "arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.

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