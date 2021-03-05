TEM Otoyolu'nda milyonluk aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak'ın kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından Bayrak'a "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddelerinden ceza kesildi.