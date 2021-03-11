Korkunç olay Bulgaristan'a ihracat yükleri götürmek için kalkış saatini bekleyen ihracat treninde meydana geldi.
VAGONA BİNMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP YANMAYA BAŞLADILAR
Bugün saat 19.20 sıralarında Avrupa'ya ihracat taşıyan yük trenine kaçak yollarla binmeye çalışan yabancı uyruklu iki Suriyeli sığınmacı, vagonların üzerine çıktığı sırada yüksek gerilim hattı kablosuna dokununca akıma kapılarak alev aldı.
Vagonun üzerindeki brandaların da tutuşmasıyla birlikte yanarak vagonun içine düşen Suriyeliler ağır yaralandı.