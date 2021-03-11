Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücutlarından çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ağır yaralanan iki Suriyeli sığınmacıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından vagondaki dorsede çıkan ufak çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.