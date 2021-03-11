Gastronomi yazarı Vedat Milor, Adana kebap üzerinden anketörlük yaptı! Yağ konusunu masaya yatırdı! "Kebaba kuyruk yağı koymak şart mı" diye sorunca gündemi salladı.

Fikret Ustanı'nın sahibi Adanalı Fikret Yılmaz "Adana kebabı kuyruk yağsız olmaz" açıklamasını yaptı. Harbi Adana isimli ocakbaşının sahibi Barış Gürsoz ise kuyruk yağının şart olmadığını vurguladı. Ancak gün sonunda anketi yüzde 76 ile "Kuyruk yağı katılır" şıkkı kazandı. Yorumlar ise patladı:

ISTAKOZ MU BU!

Usta patlat bi Adana o zaman. Dumanı üstünde yiyelim.

Vedat Bey bu soru bile çok tuhaf. Çünkü kuyruk yağsızına kebap değil köfte denir!



Kuyruk yağı olmayan Adana olmaz! Olsa olsa Hatana olur!

Kebabın patendi kuyruk yağlı!



Böyle soru sorulur mu Vedat bey!

Istakoz mu bu Vedat abi!