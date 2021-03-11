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    bu kez kebap üzerinden gündem oldu: Kuyruk yağlı mı olmalı, yoksa kuyruk yağsız mı?

    Gastronomi yazarı , kebap üzerinden anketörlük yaptı! Yağ konusunu masaya yatırdı! "Kebaba kuyruk yağı koymak şart mı" diye sorunca gündemi salladı. 'nın sahibi Adanalı Fikret Yılmaz "Adana kebabı kuyruk yağsız olmaz" açıklamasını yaptı. bi Adana isimli ocakbaşının sahibi ise kuyruk yağının şart olmadığını vurguladı.

    Adanalıyağ

    Gastronomi yazarı , kebap üzerinden anketörlük yaptı! Yağ konusunu masaya yatırdı! "Kebaba kuyruk yağı koymak şart mı" diye sorunca gündemi salladı.

    'nın sahibi Adanalı Fikret Yılmaz "Adana kebabı kuyruk yağsız olmaz" açıklamasını yaptı. bi Adana isimli ocakbaşının sahibi ise kuyruk yağının şart olmadığını vurguladı. Ancak gün sonunda anketi yüzde 76 ile "Kuyruk yağı katılır" şıkkı kazandı. Yorumlar ise patladı:

    ISTAKOZ MU BU!
    Usta patlat bi Adana o zaman. Dumanı üstünde yiyelim.
    bu soru bile çok tuhaf. Çünkü kuyruk yağsızına kebap değil köfte denir!


    Kuyruk yağı olmayan Adana olmaz! Olsa olsa Hatana olur!
    Kebabın patendi kuyruk yağlı!


    Böyle soru sorulur mu Vedat bey!
    bu !

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    Haberler Yaşam Vedat Milor bu kez Adana kebap üzerinden gündem oldu: Kuyruk yağlı mı olmalı, yoksa kuyruk yağsız mı?