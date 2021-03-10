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    • 11.03.2021 00:13
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    'de milyon liralık aracıyla kaza yapan şahıs: Her gün, her an haberlerdeyiz

    'un ilçesinde lüks marka otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracıyla kaza yapan sürücü “Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

    İHA
    Her gün, her an haberlerdeyiz

    Olay, D-100 karayolunda Maltepe istikameti Yenisahra mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

    34 SS 385 plakalı lüks Ferrari marka araç sürücüsü yağış sonrası kayganlaşan zeminde hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlerle çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan kişiye müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

    "HER ZAMAN SÜREKLİ HABERLERDEYİZ "

    Lüks araçta maddi hasar meydana gelirken aracın sürücüsü, "Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz" diye tepki gösterdi.

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    Haberler Yaşam Kadıköy'de milyon liralık aracıyla kaza yapan şahıs: Her gün, her an haberlerdeyiz