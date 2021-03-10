Jigolo olmak isteyen erkekler 200 bin lira dolandırıldı! Şüpheli yakalandı

3 BİN LİRA İSTEDİ SONRA 10 BİN LİRA DAHA ÖDEDİ

Mesajı gören H.G., gelen mesaja karşılık geri aradı. Çağrı merkezini ajans olarak tanıtan şüpheli, ilk olarak H.G.'den kayıt ücreti olarak 3 bin lira istedi. Bu ücreti İsmail E.'nin banka hesabına yatıran H.G., ertesi gün müşteri bulunduğu bilgisi üzerine 10 bin lira daha ödedi. Bu parayı müşteri ile buluştuktan sonra iki katı ile kendine ödeneceğini zanneden H.G., kendisini kimsenin arayıp sormaması üzerine dolandırıldığını anladı.