



"BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİM"

Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi.