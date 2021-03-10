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    • 10.03.2021 10:21
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    135 bin TL verip sıfır aldı! ı hatalı çıktı

    'da yaşayan Burhan Tangut, engelli oğlu için tanının vergi indiriminden yararlanarak 2019 yılında 135 bin TL vererek sıfır lüks aldı. Yeni aracıyla ikinci gün yolda kalan Tangut'un aracının ı yenisiyle değiştirildi. Mağdur sürücü aracındaki değer kaybını talep ettiği davanın ise hala sürdüğünü söyledi.

    DHA
    135 bin TL verip cip aldı! Hala uğraşıyor

    İlçede gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı.

    6 KEZ TAMİR GÖRDÜ
    Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü. Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi.

    DEĞER KAYBI İÇİN DAVA AÇTI
    Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.



    "BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİM"
    Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi.

        Bunun üzerine yaptığımız araştırmada aracı ikinci el satışa koyduğumuzda değişen parçası nedeniyle değer kaybına uğradığını tespit edince bilirkişi raporuna itiraz ettim. Şu anda itirazımız üzerine davamız devam ediyor" dedi.



        DEĞER KAYBININ KENDİSİNE ÖDENMESİNİ İSTİYOR
        Engelli bir çocuğu ve hasta bir eşinin olduğunu sözlerine ekleyen Tangut, bir süre sonra arabayı satmaya kalktığında bu ekonomik zararı yaşamak istemediğini sözlerine ekleyerek, tek isteğinin aracındaki değer kaybının kendisine ödenmesi olduğunu söyledi.
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