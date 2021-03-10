İlçede gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı.
6 KEZ TAMİR GÖRDÜ
Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü. Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi.
DEĞER KAYBI İÇİN DAVA AÇTI
Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.
"BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİM"
Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi.