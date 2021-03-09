SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Günü'nde dehşet görüntüleri kamerada: Kız arkadaşını saçından tutup yerde sürükledi!

A.D. de bir kadın ile araçtan inerek A.Ş.'nin yanına geldi. İkili arasındaki kaldırımda devam eden tartışma sırasında A.D. genç kadını saçından tutup yerde sürükleyerek, dövmeye başladı. Olay yerinden çocuklarıyla geçen bir kadın ise dayak olayına müdahale etti. Kimliği öğrenilemeyen kadın, A.Ş.'ye kendisini siper ederek, şiddete engel olmaya çalıştı.