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    • 10.03.2021 00:55
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    'de zincirleme ! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberleri... 'de 5 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. 3 TIR, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    DHA
    Osmaniye'de zincirleme kaza

    Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ
    Zincirleme kaza, saat 22.00 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu 8'inci kilometresi Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönünden Osmaniye'ye doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 01 PY 608 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

    5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
    Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 59 AB 698 ve 07 ALP 074 plakalı iki TIR ve 01 SR 278 plakalı kamyonet ile 80 HD 747 plakalı hafif ticari araç da birbirleriyle çarpıştı. 5 araçlı zincirleme kazanın bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Yaralılardan Abdullah Rona, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 yaralının ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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