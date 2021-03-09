5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 59 AB 698 ve 07 ALP 074 plakalı iki TIR ve 01 SR 278 plakalı kamyonet ile 80 HD 747 plakalı hafif ticari araç da birbirleriyle çarpıştı. 5 araçlı zincirleme kazanın bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.