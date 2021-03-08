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    • Yaşam
    • 08.03.2021 09:39
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    • 08.03.2021 09:54
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    Babasının atölyesindeki 40 yıllık işini bıraktı annesiyle ekmek üretmeye başladı

    'da yaşayan , babasının 40 yıllık torna atölyesindeki işini bıraktı ve 20 yıldır fırında çalışan annesiyle birlikte ekmek fırını açtı. Küçük bir kapasiteyle işe başlayan anne-oğul şimdilerde beldesinden kent merkezine köy ekmeği pazarlamaya başladı.

    İHA
    Baba mesleğini bıraktı anne mesleğini seçti

    Atölyesinde 40 yıldır tornacılık, kaynakçılık ve tarım aletleri imalatı yapan Ali İhsan Keleş, birlikte çalıştığı ve büyük umutlarla işleri devretmeyi planladığı oğlunun annesinin 20 yıllık mesleği fırıncılığa geçmesine önce üzüldü.

    "ANASININ MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR"
    Sonrasında oğlunun tercihine saygı duyan 65 yaşındaki Keleş, "Bizim oğlan babasının mesleğini bıraktı anasının mesleğine devam ediyor. Bizim işlerde veresiye çoktu.

    Koşullar zordu. Fırıncılıkta ise günlük para dönüyor. Düzenleri de güzel. Ekmeklerini de tutturdular" dedi.

        "KARARIMDAN ÇOK MEMNUNUM"
        Katkı maddesi içermeyen ekşi mayalı köy ekmeği üretimi yaptıkları fırınlarında günde 400 ekmek satışı yapar hale geldiklerini anlatan evli ve 2 çocuk babası Muhammed Ali Keleş,

        "Baba mesleğini bırakıp anne mesleğini seçtim. Ben de ekmekçi oldum. Kararımdan çok memnunum" diye konuştu.

        SATIŞ BÜFESİ İÇİN DESTEK İSTEDİLER
        Mesleğine merak duyan oğluna fırıncılığın büyük sorumluluklarının olduğunu anlattığını belirten anne Fatma Keleş de üretim hazırlıklarına çok erken saatlerden itibaren başladıklarını söyledi.

            Hamurları şekillendirip fırında pişirirken manilerde seslendiren Keleş, kent merkezinde satış büfesi kurmak için yetkililerden destek istedi.

            EKMEK SATIŞI SELF SERVİS
            Keleş ailesinin fırını ayrıca self servis hizmeti de veriyor. Fırından yeni çıkan ekmekleri girişteki dolaba dizen işletme sahipleri sonrasındaki süreci ise güven duydukları müşterilerine bırakıyor.

            Ekmeği alan müşteriler parayı dolabın içindeki kutunun içine bırakıyor. Para üstünün alınması gerektiğinde ise sayarak ceplerine koyup fırından ayrılıyorlar.
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