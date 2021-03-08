Babasının atölyesindeki 40 yıllık işini bıraktı annesiyle ekmek üretmeye başladı

Atölyesinde 40 yıldır tornacılık, kaynakçılık ve tarım aletleri imalatı yapan Ali İhsan Keleş, birlikte çalıştığı ve büyük umutlarla işleri devretmeyi planladığı oğlunun annesinin 20 yıllık mesleği fırıncılığa geçmesine önce üzüldü.
"ANASININ MESLEĞİNE DEVAM EDİYOR"
Sonrasında oğlunun tercihine saygı duyan 65 yaşındaki Keleş, "Bizim oğlan babasının mesleğini bıraktı anasının mesleğine devam ediyor. Bizim işlerde veresiye çoktu.
Koşullar zordu. Fırıncılıkta ise günlük para dönüyor. Düzenleri de güzel. Ekmeklerini de tutturdular" dedi.