8 ilde kırmızı alarm | Yurttan ve dünyadan haberler

Haftalık COVİD-19 vaka sayıları açıklandı. İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis'te patlama yaşandı. Vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üzerine çıktı. Bu illerde 15 Mart'a kadar vaka sayıları düşmezse restoran, kafe ve kıraathaneler yeniden kapanacak. (BURAK ERDEM ÇELİK)
KOMŞU'DA PANİK VAR
Türkiye'nin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanları görüşmesi Güney Kıbrıs'ta panik yarattı. Cyprus Mail gazetesi, Rum kesiminin Türkiye ile anlaşma yapmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığını yazdı.
NE AYAK KATERİNA
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, On İki Ada'nın Yunanistan'a 'ilhakının 73'üncü yıldönümü' törenleri için Rodos'a gitti. Giydiği dağcılık ayakkabısı tepki çekti. Yunan medyası, "Kutsal Ada'ya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemimi ayaklar altına aldı" dedi.
BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti devam etti. Papa, dün Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Ardından helikopterle Musul'a geçti.
SENATO ONAY VERDİ
ABD'DE Corona nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. Başkan Biden'in teklif ettiği 1.9 trilyon dolarlık COVİD- 19 mali destek paketi, Senato'da kabul edildi. Söz konusu paket ile Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek ve hazirana kadar aylık 300 dolar yardım yapılacak.
HACKERLER AŞININ PEŞİNDE
Salgının ardından aşı savaşları başladı. Rus ve Çinli hacker'lar aşıyla ilgili bilgi almak için Avrupa İlaç Ajansı ve BioNTech'e siber saldırı yaptı. Çinliler ise bir Alman üniversitesi üzerinden EMA'ya ait bazı bilgileri çalmayı başardı!
KOMŞU'DA PANİK VAR
Türkiye'nin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanları görüşmesi Güney Kıbrıs'ta panik yarattı. Cyprus Mail gazetesi, Rum kesiminin Türkiye ile anlaşma yapmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığını yazdı.
NE AYAK KATERİNA
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, On İki Ada'nın Yunanistan'a 'ilhakının 73'üncü yıldönümü' törenleri için Rodos'a gitti. Giydiği dağcılık ayakkabısı tepki çekti. Yunan medyası, "Kutsal Ada'ya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemimi ayaklar altına aldı" dedi.
BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti devam etti. Papa, dün Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Ardından helikopterle Musul'a geçti.
SENATO ONAY VERDİ
ABD'DE Corona nedeniyle 500 binden fazla insan hayatını kaybetti. Başkan Biden'in teklif ettiği 1.9 trilyon dolarlık COVİD- 19 mali destek paketi, Senato'da kabul edildi. Söz konusu paket ile Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek ve hazirana kadar aylık 300 dolar yardım yapılacak.
HACKERLER AŞININ PEŞİNDE
Salgının ardından aşı savaşları başladı. Rus ve Çinli hacker'lar aşıyla ilgili bilgi almak için Avrupa İlaç Ajansı ve BioNTech'e siber saldırı yaptı. Çinliler ise bir Alman üniversitesi üzerinden EMA'ya ait bazı bilgileri çalmayı başardı!