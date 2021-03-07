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    Nancy nine parkinsonu boksla nakavt etti

    'ye 42 yıl önce yerleştikten sonra 'Naciye' adını kullanan lı 75 yaşındaki , parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 3 yıldır boks yapıyor. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıktığı saatleri salona gidip antrenman yaparak geçiren Vanderstraeten, boks sayesinde hastalığın ilerlemesini durdurarak hızlı ve düz yürümeye başladığını söyledi

    Vurduğunu devirdi

    Türkiye'ye 42 yıl önce yerleştikten sonra 'Naciye' adını kullanan lı 75 yaşındaki , parkinson hastalığının ilerlemesini önlemek için 3 yıldır boks yapıyor. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıktığı saatleri salona gidip antrenman yaparak geçiren Vanderstraeten, boks sayesinde hastalığın ilerlemesini durdurarak hızlı ve düz yürümeye başladığını söyledi.

    'da bir boks kulübünde mola vermeden antrenörü ile çalışan Nancy, "Doktorlarımın da tavsiyesi üzerine boks yapmak için bir spor salonuna kaydoldum. Her şey harika" dedi.

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