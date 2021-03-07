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    ’nin başkenti , kahraman Rabia Şirin’i konuşuyor (Yaşam haberleri)

    Songpa semtindeki bir iş merkezinde 17 Şubat akşamı meydana gelen olayda, saldırgan tuvalete kadar takip ettiği 20'li yaşlardaki genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu. Yaşadığı boğuşmanın ardından kızı saldırganın elinden kurtaran Şirin, hayatını ortaya koydu. Kaçmaya çalışan saldırganı yere düşüren Şirin, sonra onu polise teslim etti.

    Kahraman Türk

    Songpa semtindeki bir iş merkezinde 17 Şubat akşamı meydana gelen olayda, saldırgan tuvalete kadar takip ettiği 20'li yaşlardaki genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu. Yaşadığı boğuşmanın ardından kızı saldırganın elinden kurtaran Şirin, hayatını ortaya koydu. Kaçmaya çalışan saldırganı yere düşüren Şirin, sonra onu polise teslim etti.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Psikolog Dr. Orhan Taruk, Kadıköy'de evinin bulunduğu sitenin sokağında eniştesi Şahin A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Dr. Taruk, siteye kaçarak hayatını kurtarırken, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Şahin A. yakalanarak, gözaltına alındı.

    O ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
    İzmir'in     Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.

        YENİ JAMES BOND HENRY CAVILL
        Britanya         sinemasının belki de en çok istenen rolü, No Time To Die ile birlikte gündemin zirvesine çıkacak. Yapımcılar, Daniel Craig'den sonra yeni James Bond'un kim olacağı konusunda ilginç bir ismi önerdi. O da 38 yaşındaki İngiliz aktör Henry Cavill.

        AZİMİ HIZ!
        NASA tarafından Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü 33 dakikada 6.5 metre yol katederek gerçekleştirdi. NASA's Perseverance Mars Rover'ın Twitter hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım" notu düşüldü.

        DEDEKTİF GOOGLE
        Berlin'de yaşayan ve 18 Şubat 2019 tarihinden beri kayıp olan Rebecca Reusch'tan henüz bir iz yok. Ancak o tarihten beri Rebecca'nın ne öldüğüne ne de yaşadığına dair bir ize ulaşıldı. Berlin polisi Google'a başvuru yaparak, Rebecca ile ilgili tüm verilerin soruşturma kapsamında gönderilmesi talep etti. Google'da kullanıcı hesabı bulunan Rebecca'nın kimlerle yazıştığı, hangi kelimelerle, hangi sayfalarda arama yaptığı, Google hesabındaki telefon numaraları, randevu kayıtları, notları gibi tüm dijital izlerini Berlin'e gönderdi. Şimdi polis bir ip ucuna ulaştı ve operasyon için hazır.

            ALTIN KARDEŞLER
            Siirtli             Yunus, Yusuf ve Ayşe Çelik kardeşler, yine kendi öz kardeşlerinden olan Şehriban, Gülcan ve Hakan Çelik'ten tam uyumlu olarak kemik iliği nakli ile can verdi. Hayata yeniden tutunmaya başlayan 6 kardeş, şimdi artık yetişkin genç insanlar olarak sağlıklı yaşamlarına başladı.

            KAYIP ÇOCUK DRONE'LA BULUNDU
            Malatya             Akçadağ'da 4 yaşındaki Özgür Çelik, dün sabah saatlerinde evin arka sokağında tek başına oyun oynarken kayboldu. Köy halkı ve akrabaları tarafından arandı. Hemen bölgeye getirilen Drone'la başlayan arama ile kayıp çocuk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Ailesi polise onlarca kez teşekkür etti.

            121 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 121 milyon 287 bin 13 lira devretti. 5 bilenler 317 bin 515'er lira, 4 bilenler bin 480'er lira, 3 bilenler 100'er lira, 2 bilenler 10 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.
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