DEDEKTİF GOOGLE

Berlin'de yaşayan ve 18 Şubat 2019 tarihinden beri kayıp olan Rebecca Reusch'tan henüz bir iz yok. Ancak o tarihten beri Rebecca'nın ne öldüğüne ne de yaşadığına dair bir ize ulaşıldı. Berlin polisi Google'a başvuru yaparak, Rebecca ile ilgili tüm verilerin soruşturma kapsamında gönderilmesi talep etti. Google'da kullanıcı hesabı bulunan Rebecca'nın kimlerle yazıştığı, hangi kelimelerle, hangi sayfalarda arama yaptığı, Google hesabındaki telefon numaraları, randevu kayıtları, notları gibi tüm dijital izlerini Berlin'e gönderdi. Şimdi polis bir ip ucuna ulaştı ve operasyon için hazır.