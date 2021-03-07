Songpa semtindeki bir iş merkezinde 17 Şubat akşamı meydana gelen olayda, saldırgan tuvalete kadar takip ettiği 20'li yaşlardaki genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı. Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu. Yaşadığı boğuşmanın ardından kızı saldırganın elinden kurtaran Şirin, hayatını ortaya koydu. Kaçmaya çalışan saldırganı yere düşüren Şirin, sonra onu polise teslim etti.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Psikolog Dr. Orhan Taruk, Kadıköy'de evinin bulunduğu sitenin sokağında eniştesi Şahin A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Dr. Taruk, siteye kaçarak hayatını kurtarırken, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Şahin A. yakalanarak, gözaltına alındı.
O ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.