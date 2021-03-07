Bir çocuk annesi Fatma Kovan, dün saat 19.00 sıralarında, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman A.'nın Sazak Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın uzaması üzerine Osman A., Fatma Kovan'a pompalı tüfekle iki el ateş etti. Kovan, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığlırken, Osman A. 20 BKC 47 plakalı otomobiliyle kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.