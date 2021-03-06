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    • 06.03.2021 12:34
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    • 06.03.2021 12:34
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    SON DAKİKA: Çocuklu kadın hayatının şokunu yaşadı: Kapkaççıların telefonu alıp kaçtığı anlar kamerada!

    Son dakika haberine göre, 'ta çocuğuyla sokakta yürüyen kadınının telefonu konuştuğu sırada kulağından çalındı. Kapkaççılar, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı.

    DHA
    Hayatının şokunu yaşadı! Alıp kaçtılar

    Olay, 27 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğu ile yolda yürüyen bir kadın telefonu ile konuşurken, 2 kişi cihazı elinden alıp kaçmaya başladı.


    Kadın, şüphelilerin peşinden koşsa da kapkaççılar kaçmayı başardı. Kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

    14 FARKLI SOKAKTAN 40 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEDİ
    Olay yerinde güvenlik kamerası çalışması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 farklı sokaktan 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi.



        Yapılan incelemeler sonucunda kapkaççıların 17 yaşındaki B.G. ile F.Ö. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin 21 Şubat tarihinde yine bir kapkaç olayına karıştığı öğrenildi.



        Şüpheliler yaşadıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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