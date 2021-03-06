HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.