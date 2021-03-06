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    • 06.03.2021 10:30
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden için son dakika sağanak uyarısı!

    Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de cumartesi günü sokak yasaklarının kaldırılmasının ardından, bugün dışarı çıkacak herkes havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, , Sakarya, , , , , çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, 'in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji 'da sağak yağış için saat verdi. İşte il il hava durumu raporu

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında), Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı çok bulutlu, kuzeyi ile Aydın çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 12°C
        Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

        DENİZLİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 16°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 15°C
        Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 19°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 16°C
        Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 12°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 14°C
        Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 12°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        NEVŞEHİR °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        BOLU °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        DÜZCE °C, 16°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KASTAMONU °C, 13°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur ve sağanak, il merkezinin akşam saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarının, gece Çorum dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kıyılarında yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu

        RİZE °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Bingöl çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Ardahan, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 4°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlı

        HAKKARİ °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        KARS °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        VAN °C, 7°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        GAZİANTEP °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        ŞANLIURFA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEŞ YERİNİ YAĞIŞA BIRACAK

        Son günlerde yüzünü gösteren güneş yerini yine yağışlı havalara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışlı havalar geri dönüyor. Cumartesi günü etkisini göstermesi beklenen yağış sonrası pazar günü yeni bir soğuk hava dalgasıyla bölge, 2 ile 8 derece arasında soğuyacak.

            2 İLA 8 DERECE AZALACAK
            Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

            MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
            Marmara Bölgesi'nde Cumartesi günü itibariyle yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşecek. Pazar günü de da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.

            YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK
            İç Anadolu Bölgesi ise bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirmesi bekleniyor.

            YAĞIŞIN ARDINDAN POYRAZ
            Ege Bölgesi'nde Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk eseceği tahmin ediliyor.

            İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

            6 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

                7 MART PAZAR HAVA DURUMU

                8 MART PAZARTESİ HAVA DURUMU

                9 MART SALI HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak uyarısı!
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