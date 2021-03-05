Bugün milyonlarca vatandaş cuma namazını eda etmek için camilere gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu haftaki Cuma hutbesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu haftanın hutbesinin konusu "İsra ve Miraç" olarak duyuruldu. Her hafta yayımlanan hutbeyi önceden okumak isteyen vatandaşlar bu bağlamda 5 Mart Cuma hutbesi hakkında araştırmalara başladı.

İSRÂ VE MİRAÇ

Muhterem Müslümanlar!

Rahmet ve mağfiret, lütuf ve ihsan iklimi üç aylardayız. Önümüzdeki Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece inşallah Miraç Gecesini idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, bu gece vesilesiyle aziz milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve afiyet ihsan eylesin. Miraç Gecemiz mübarek olsun.