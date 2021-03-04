İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan memurların, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozarak irtikap suçunu ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları el çabukluğu yaparak "Tırnakçılık yoluyla Nitelikli Hırsızlık" suçlarını işleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.