Adana'da korkunç olay! 2 dakika ile kurtuldu...

Bu sırada doğalgazlı şofben bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle E.E.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, evdeki bazı pencere çerçeveleri ve cam parçaları patlayıp, düştü. Düşen parçalar, park halindeki bir otomobile zarar verdi.