Skandal! Bir annenin hastane dramı: İltihap var dediler, kanser çıktı...

İstanbul'daki Türkiye Gazetesi Hastanesi'nde büyük bir sağlık skandalı yaşandı. 37 yaşındaki Ceren Yılmaz eylül ayında bazı şikayetler sonrası hastaneye başvurdu. Aile içinde birçok kanser hastası olduğunu ısrarla belirtince biyopsiye karar verildi.



Biyopsi sonrasında 7 Eylül'de patoloji raporu hazırlandı. Doktor, Ceren Yılmaz'a göğüste iltihap olduğunu söyledi, antibiyotik verip evine gönderdi. Genç kadın ailesindeki hastalıkları da dikkate alarak bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkikler sonrasında ikinci kez biyopsi yapılmasına karar verildi. 20 Ekim'deki biyopsi sonrası Ceren Yılmaz şok bir haberle sarsıldı. Çünkü iki göğsünde birden en küçüğü 0.8 santim, en büyüğü 1.4 santim olan tümörler tespit edildi. Hatta lenflere kadar sıçradığı belirtildi.



3. evre meme kanseri teşhisi konan genç kadın hemen tedavi altına alındı. Ceren Yılmaz internette Türkiye Gazetesi Hastanesi hakkında şikayetler yazdı. Bunun üzerine hastaneden kendisine geri dönüş yapıldı. Ve genç kadın bir kez daha büyük bir şok yaşadı. Çünkü hastane kendisine, "Şikayetinizi geri çekin biz de hastane masraflarını geri ödeyelim" teklifini yaptı.



10 aylık bir çocuğu olan Yılmaz şimdi konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Yapılan yanlış teşhis sonrası büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten Yılmaz, "Burada insan sağlığı söz konusuyken bana para teklif ediyorlar. Sorumluların cezalandırısın" dedi.





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