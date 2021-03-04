TERAZİ: Dolunayla pek çok kaygı ve korkunuz, kendinizden çok diğer insanlarla ilgili oldu. Şimdi inzivaya çekilip fiziksel ve duygusal yorgunluklarınızı dindirme zamanı. Dolunayın baskısını yürüyüş, spor gibi basit uğraşlarla dağıtma zamanı. İş ortamı veya iş arkadaşlarınızın sizi tetiklemesine asla izin vermeyin.
AKREP: Kurduğunuz sosyal bağlar sayesinde kazancınızın artacağı, yeni gruplar ve organizasyonlar içinde bulunacağınız bir dolunay geliyor. Daha fazla sahnede olacağınız, yaptığınız işlerin geniş ağlara yayılabileceği bir dolunay olacağını söyleyebiliriz. Yeni yaratımlara, projelere başlamak, var olan işleri genişletmek iş ve sosyal yaşamınızı olukça hareketlendirecektir. Dolunay sizde biraz yorgunluğa neden olacak, endişe etmeyin.
YAY: Bir süredir hem aile içinde hem iş-meslek konularında ağır ilerleyen ve sizi tutan bir enerjiyle iç içeydiniz. Aslında hedeflerinize ulaşmak için terk edilmesi gereken davranışlar ve kişilerle ilgili oldukça fazla yol kat ettiniz. Şimdi dolunay var ve alacağını kararlardaki riskleri daha dikkatlice inceleyin. Bir anda istemediğiniz bir ortam sizi çok daha yorar. Azami dikkat dönemine girdiniz.
OĞLAK: Geçtiğimiz aylarda yaşadıklarınız, yepyeni bir yaşam görüşü kazanmanıza sebep olmuş olmalı. Fikren ya da fiziken uzaklara gitme arzunuz varsa tam zamanı. Dolunay sizin bulunduğunuz ortamda sıkıntılara neden olacak. Çevre ya da günlük hayatın içindeki ufak tefek değişiklikler, yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettirecek.
KOVA: Bir süredir bunaldığınız borçlar ve alacaklar konusu nihayet çözüme ulaşıyor olabilir. Tıkanıklık yaşadığınız, yorulduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanmanız gereken bir dolunay olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Ancak siz yinede anı para çıkışından kaçının.
BALIK: İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda daha uzlaşmacı davranmayı başarabileceğiniz bir dolunay. Anlaşmalar, sözleşmeler ya da mahkemeye konu olmuş pek çok alanda sizi mutlu edecek günler geldi.