



YAY: Bir süredir hem aile içinde hem iş-meslek konularında ağır ilerleyen ve sizi tutan bir enerjiyle iç içeydiniz. Aslında hedeflerinize ulaşmak için terk edilmesi gereken davranışlar ve kişilerle ilgili oldukça fazla yol kat ettiniz. Şimdi dolunay var ve alacağını kararlardaki riskleri daha dikkatlice inceleyin. Bir anda istemediğiniz bir ortam sizi çok daha yorar. Azami dikkat dönemine girdiniz.



OĞLAK: Geçtiğimiz aylarda yaşadıklarınız, yepyeni bir yaşam görüşü kazanmanıza sebep olmuş olmalı. Fikren ya da fiziken uzaklara gitme arzunuz varsa tam zamanı. Dolunay sizin bulunduğunuz ortamda sıkıntılara neden olacak. Çevre ya da günlük hayatın içindeki ufak tefek değişiklikler, yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettirecek.