Cinayet değil intihar | Yurttan haberler

İzmir'de evinde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Sibel Aksu'nun intihar ettiği ortaya çıktı. Oğuz Aykut ile birlikte eniştesi M.U. ve yeğeni T.B. (17) gözaltına alındı. 3 şüpheliden svap numunesi alındı. Aksu ile oğlu Oğuz Aykut'un elinde barut izine rastlanırken, M.U. ile T.B.'de barut bulunamadı. Sibel Aksu'nun intihar ettiği, oğlu Oğuz Aykut'un da annesini kanlar içerisinde görünce tabanca ile havaya iki el ateş ettiği tespit edildi. Şüpheliler serbest bırakıldı.
'ÖLÜM SEBEBİM İFTİRALARINIZ'
Ordu Ünye'de Ahmet Uysal (67), tek başına yaşadığı evde not yazarak intihar etti. Uysal, notta, "Ben bu suçlamayla yaşayamam. Beni öldürdünüz. Böyle bir şey nasıl olur. Bana öyle bir iftira attınız ki bu acıyla artık yaşayamam" diye yazdı.
SUSTALI CANİ YAKALANDI
İstanbul Şişli'de Afganistanlı şüpheli Ahmad Samir H, sustalı bıçakla aynı gün 5 kişiyi yaraladı. Birinin de boğazını kesen askeri kamuflajlı H. özel ekip tarafından günlerce süren çalışmaların ardından yakalandı. Gözaltına alınan cani, adliyeye sevk edildi. (Yunus Emre KAVAK)
ACI BİBER
Karabük'te Hamdiye Sümbül, yediği döner sonrası nefes darlığı yaşadı. Hastane kaldırıldı. Ciğerinden acı biber çıktı.
HALE BAK!
İzmir'de Deniz Çopur (45), annesini 40 babasını 30 yerinden bıçaklayıp katletti. Önce ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ancak cezası "İyi hal"den müebbete indirildi.
DR. MATARACI'DA İNTİHAR ŞÜPHESİ
Trabzon'da önceki gün arkadaşlarının müdahalesiyle hayata döndürülen Prof. Dr İlker Mataracı'nın anestezi ilacı içerek intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Mataracı'nın yoğun bakım ünitesinde durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (Özgür ÖZDEMİR)
119.7 MİLYON DEVRETTİ
Çılgın sayısal loto - 6 BİLEN çıkmayınca 119 milyon 739 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 111 bin 454'er lira, 4 bilenler bin 776'şar lira, 3 bilenler 105'şer lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak. 2,11,13,34,47,47,84joker
4.9 MİLYON LİRA DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca 4 milyon 961 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 115'er lira, 4+1 bilenler 460'şar lira, 4 bilenler 45'er lira. 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler 5'er lira, 0+1 bilenler 5'er lira alacak. 11,20,21,22,34+1
'ÖLÜM SEBEBİM İFTİRALARINIZ'
Ordu Ünye'de Ahmet Uysal (67), tek başına yaşadığı evde not yazarak intihar etti. Uysal, notta, "Ben bu suçlamayla yaşayamam. Beni öldürdünüz. Böyle bir şey nasıl olur. Bana öyle bir iftira attınız ki bu acıyla artık yaşayamam" diye yazdı.
SUSTALI CANİ YAKALANDI
İstanbul Şişli'de Afganistanlı şüpheli Ahmad Samir H, sustalı bıçakla aynı gün 5 kişiyi yaraladı. Birinin de boğazını kesen askeri kamuflajlı H. özel ekip tarafından günlerce süren çalışmaların ardından yakalandı. Gözaltına alınan cani, adliyeye sevk edildi. (Yunus Emre KAVAK)
ACI BİBER
Karabük'te Hamdiye Sümbül, yediği döner sonrası nefes darlığı yaşadı. Hastane kaldırıldı. Ciğerinden acı biber çıktı.
HALE BAK!
İzmir'de Deniz Çopur (45), annesini 40 babasını 30 yerinden bıçaklayıp katletti. Önce ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ancak cezası "İyi hal"den müebbete indirildi.
DR. MATARACI'DA İNTİHAR ŞÜPHESİ
Trabzon'da önceki gün arkadaşlarının müdahalesiyle hayata döndürülen Prof. Dr İlker Mataracı'nın anestezi ilacı içerek intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Mataracı'nın yoğun bakım ünitesinde durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (Özgür ÖZDEMİR)
119.7 MİLYON DEVRETTİ
Çılgın sayısal loto - 6 BİLEN çıkmayınca 119 milyon 739 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 111 bin 454'er lira, 4 bilenler bin 776'şar lira, 3 bilenler 105'şer lira, 2 bilenler 10'ar lira alacak. 2,11,13,34,47,47,84joker
4.9 MİLYON LİRA DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca 4 milyon 961 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 115'er lira, 4+1 bilenler 460'şar lira, 4 bilenler 45'er lira. 3+1 bilenler 25'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler 5'er lira, 0+1 bilenler 5'er lira alacak. 11,20,21,22,34+1