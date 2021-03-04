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    'nun eşsiz köpeği 'de manşetleri süsledi

    Ünlü haber ajansı , ı yetiştiricisi ’la röportaj yaptı. , “İşte eşsiz köpekleri yetiştiren adam” başlığını attı.

    Amerikan yıldızı Kangal
    Amerikan haber ajansı , 'nun eşsiz köpeği 'ı haber yaptı. Kangal yetiştiricisi 'la bir röportaj gerçekleştirdi. Renkli fotoğraflar paylaşıldı. Tüm dünyaya servis edilen haber, büyük ses getirdi. Haberde "ları" olarak nitelenen kangallar için "Anadolu'nun eski mirası olduğu, hızlı, çevik, güçlü ve akıllı. Diğer köpek ırklarından ayıran kurda benzer bir görünüme sahiptir" denildi. Yıldız, kangalların ısırıklarının herhangi bir köpek için en güçlü ısırıklardan biri olduğunu söyledi.

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