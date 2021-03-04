Amerikan haber ajansı Associated Press, Anadolu'nun eşsiz köpeği Sivas Kangal'ı haber yaptı. Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız'la bir röportaj gerçekleştirdi. Renkli fotoğraflar paylaşıldı. Tüm dünyaya servis edilen haber, büyük ses getirdi. Haberde "Anadolu aslanları" olarak nitelenen kangallar için "Anadolu'nun eski mirası olduğu, hızlı, çevik, güçlü ve akıllı. Diğer köpek ırklarından ayıran kurda benzer bir görünüme sahiptir" denildi. Yıldız, kangalların ısırıklarının herhangi bir köpek için en güçlü ısırıklardan biri olduğunu söyledi.
KORKUSUZ ÖZEL BİR IRK
Hüseyin Yıldız, "Onlar benim ailem gibi" yorumunu yaptı.
KORKUSUZ ÖZEL BİR IRK
Hüseyin Yıldız, "Onlar benim ailem gibi" yorumunu yaptı.