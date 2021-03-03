Suikast anahtarı (Yaşam haberleri)

ROBOCOP DEVRİYEDE

Boston Dynamics yine çok özel bir robotu sahneye çıkardı. New York Polis Departmanı (NYPD), uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot'la ilk devriyesine çıktı. Halka açık noktalarda da kullanılacak olan bu özel sistem robot kısa sürede ülkenin diğer kentlerine yayılacak. Emniyet kuvvetlerinin baskın türü faaliyetlerde kapıların açılması veya engellerin kaldırılması gibi personelin hayatını tehlikeye atabilecek eylemlerde tercih edilmesi muhtemel olan robotun sloganı da ilginç: Polis memurları ile insanları koruyacak ve onların hayatını kurtaracak…