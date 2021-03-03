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    Suikast anahtarı (Yaşam haberleri)

    Kocaeli'de çok önemli bir operasyona imza atıldı. Baskında anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar özel kabzalı tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün hakim karşısına çıkacak.

    Suikast anahtarı

    Kocaeli'de çok önemli bir operasyona imza atıldı. Baskında anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar özel kabzalı tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün hakim karşısına çıkacak.

    BİRİ OĞLUM DİĞERİ EŞİM
    Antalya'da önceki gün şizofreni hastası oğlu Bahadır Aktürk tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Sultan Aktürk'ün cenazesi, Manavgat'ta defnedildi. Arif Aktürk, "Biri oğlum diğeri eşim. Bu acı nasıl geçer" dedi.

    İHMAL YİNE CAN ALDI
    Gaziantep'    in Oğuzeli ilçesinde dün çok acı bir olay yaşandı. İsmail Öztürk, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.18 yaşındaki Öztürk'ün öldüğünü öğrenen annesi sinir krizi geçirdi.

        SAHTEKAR ALMANYA'DA
        Almanya'da 2000'li yıllarda en tartışmalı sigorta temsilcileri arasında yer alan ve hakkında hem iflas hem de sigorta dolandırıcılığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldıktan sonra 2012'de Türkiye'ye kaçan Mehmet Ercan Göker'in, Almanya'da yeniden sahte vaatlerle 'sigorta poliçesi' satmaya başladığı belirtildi. Alman polisi, gelen birkaç ihbar üzerine soruşturma başlattı.

        ROBOCOP DEVRİYEDE
        Boston Dynamics yine çok özel bir robotu sahneye çıkardı. New York Polis Departmanı (NYPD), uzayan kol eklentisine sahip robot köpek Spot'la ilk devriyesine çıktı. Halka açık noktalarda da kullanılacak olan bu özel sistem robot kısa sürede ülkenin diğer kentlerine yayılacak. Emniyet kuvvetlerinin baskın türü faaliyetlerde kapıların açılması veya engellerin kaldırılması gibi personelin hayatını tehlikeye atabilecek eylemlerde tercih edilmesi muhtemel olan robotun sloganı da ilginç: Polis memurları ile insanları koruyacak ve onların hayatını kurtaracak…

        ÜMİTCAN'A YENİ İDDİANAME
        Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında iddianame hazırlandı. İkilinin, Çakır'ın babasına yönelik cinsel istismarda bulunduğu sözlerine yönelik 'Kişinin hatırasına hakaret' ve 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

            BOĞA YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ
            Tokat'ta hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu, taşınan boğalardan 2'si telef oldu, 15'i ise yaralandı. 5 boğa kaçtı. Yola çıkarak kaçan boğaları uzun süren çalışmanın ardından TIR'a yüklenebildi. Hayvan sahipleri kaybolan boğaların bulunması için yakın köylerde hayvanlarını arıyor.

            KOCA CİNAYETİ DOLANDIRICILIĞI
            Sivas'ta             dolandırıcılar, Nergis Kösedağ'ı telefonla aradı. Kendilerini jandarma olarak tanıttı. "Kocan cinayet işledi. Evinde değerli eşyan var mı? Kocanı hapse girmekten kurtaralım" dedi. İnanan kadın da hiç düşünmeden 45 bin TL değerinde altın bileziklerini teslim etti.

            SUDAN'DA UÇAK DÜŞTÜ: 10 ÖLÜ
            Güney Sudan'nın Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada ilk bilgilere göre, 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

                EVAHLAR OLSUN!
                İtalya'da                 yüzlerce kasaba, terk edilmiş evleri 1 euro'ya (7.4 lira) tadilat taahhütü karşılığında satmaya başladı. Bu proje tüm dünyada büyük ilgi çekti. En son ise İtalya'nın güney Molise bölgesindeki Castropignano kasabasında görücüye çıktı. Kasabada yaklaşık 100 terk edilmiş bina bulunuyor. Ancak burada başkalarının evleri, haber verilmeden satılıyor. Boş sanılan evlerin sahibi Josie Faccini haklarını arıyor. Çoğu kişi de mülklerin tehlikeli olduğunu söyleyerek istemiyor.

                16.3 MiLYON DEVRETTİ
                6                 bilen çıkmayınca 16 milyon 386 bin lira devretti. 5 bilenler 24 bin 538'er lira, 4 bilenler 522'şer lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
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