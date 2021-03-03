Suikast anahtarı (Yaşam haberleri)

Kocaeli'de çok önemli bir operasyona imza atıldı. Baskında anahtarlık ve kalem görünümlü suikast silahları ile avuç içi kadar özel kabzalı tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün hakim karşısına çıkacak.
BİRİ OĞLUM DİĞERİ EŞİM
Antalya'da önceki gün şizofreni hastası oğlu Bahadır Aktürk tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Sultan Aktürk'ün cenazesi, Manavgat'ta defnedildi. Arif Aktürk, "Biri oğlum diğeri eşim. Bu acı nasıl geçer" dedi.
İHMAL YİNE CAN ALDI
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dün çok acı bir olay yaşandı. İsmail Öztürk, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.18 yaşındaki Öztürk'ün öldüğünü öğrenen annesi sinir krizi geçirdi.