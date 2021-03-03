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    'ndeki Valpreda Apartmanı 112 yaşında

    Kadıköy 'ndeki Valpreda Apartmanı, 112 yaşına rağmen heybeti ve mimarisiyle dikkati çekiyor. "manı" olarak da biliniyor. Bunun nedeni ise 1908'de 'nın inşasında çalışan İtalyan mühendis ve işçilerin barınması için yapılması…

    Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Valpreda Apartmanı 112 yaşında

    Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Valpreda Apartmanı, 112 yaşına rağmen heybeti ve mimarisiyle dikkati çekiyor.

    "İtalyan Apartmanı" olarak da biliniyor. Bunun nedeni ise 1908'de Haydarpaşa Garı'nın inşasında çalışan İtalyan mühendis ve işçilerin barınması için yapılması…

    Gar'ın özellikle cephelerdeki taş kaplamaların montajında İtalyan taş ustaları çalışmış. Şehir efsanelerine konu olan apartman yalnızca Yeldeğirmeni'nin değil İstanbul tarihinin de konut olarak yapılan ilk yüksek apartmanlarından. Belki de birincisi…

        HAVA GAZIYLA AYDINLANIYORDU
        Musevi cemaatinden Levi Kehribarcı'nın yaptırdığı yedi katlı yapıda 14 daire var. Daire giriş kapıları üzerinde havagazı numaraları bulunuyor. Bu da aydınlatma için havagazı kullanıldığını gösteriyor.
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        Haberler Yaşam Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Valpreda Apartmanı 112 yaşında