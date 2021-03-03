Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Valpreda Apartmanı 112 yaşında

Gar'ın özellikle cephelerdeki taş kaplamaların montajında İtalyan taş ustaları çalışmış. Şehir efsanelerine konu olan apartman yalnızca Yeldeğirmeni'nin değil İstanbul tarihinin de konut olarak yapılan ilk yüksek apartmanlarından. Belki de birincisi…