Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Valpreda Apartmanı 112 yaşında

Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Valpreda Apartmanı, 112 yaşına rağmen heybeti ve mimarisiyle dikkati çekiyor.
"İtalyan Apartmanı" olarak da biliniyor. Bunun nedeni ise 1908'de Haydarpaşa Garı'nın inşasında çalışan İtalyan mühendis ve işçilerin barınması için yapılması…
Gar'ın özellikle cephelerdeki taş kaplamaların montajında İtalyan taş ustaları çalışmış. Şehir efsanelerine konu olan apartman yalnızca Yeldeğirmeni'nin değil İstanbul tarihinin de konut olarak yapılan ilk yüksek apartmanlarından. Belki de birincisi…