"BU PARANIN YILLIK FAİZİ İLE YOKSUL ÇOCUKLARIN OKUTULMASI"

Hürriyet'in haberine göre; vasiyetnamede şöyle denildi: "Bu zamana kadar yayımlanmış ve bundan sonra yayımlanacak bütün kitaplarımda hesabıma intikal edecek paraların yatırıldığı bankada birikerek, bu paranın yıllık faizi ile, benim adıma müze kuran Çamlıca Bilfen Okulu'na indirimli, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin okutulması…"