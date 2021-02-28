Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 28.02.2021 23:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 23:41
    ABONE OL

    'nın ilçesinde vahşet! Boş arazide 20 ölü köpek bulundu...

    'nın ilçesindeki boş arazide 20'den fazla ölü köpek bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan inceleme yapmak için olay yerine gelen ekipler, ölü köpeklerin bazılarının üzerine moloz döküldüğünü, bazı köpeklerin de toprağa gömüldüğünü belirledi.

    AA
    Ankara'da 20 ölü köpek bulundu

    'da, boş arazideki moloz yığını ve toprak altında 20 ölü köpek bulundu.

    yakınlarındaki boş arazide ölü köpekleri gören semt sakinleri, durumu yetkililere söyledi.

    EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
    Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.



    KÖPEKLERİN ÜZERİNE MOLOZ DÖKÜLMÜŞ
    İnceleme yapan ekipler, ölü köpeklerin bazılarının üzerine moloz döküldüğünü, bazı köpeklerin de toprağa gömüldüğünü belirledi. Ölü köpekler, otopsilerinin yapılması için kaldırıldı.

    İlk belirlemelere göre köpeklerin farklı yer ve tarihlerde öldürülüp buraya atıldığı tespit edildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik soruşturma başlatıldı. Olay yerini gören kameralar incelemeye alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde vahşet! Boş arazide 20 ölü köpek bulundu...