"MALDİVLER'E RAKİP OLABİLECEK BİR YER"

Kırmızıtaş Başaran, şöyle devam etti:

"Hatta şöyle bir durum da var, Bademli Köyü'nde yıllar önce, oradaki Karadağ diye bir yanardağın patlamasıyla beraber beyaz kumların oluşması ve Turkuaz mavisi denizin de ortaya çıkması tarihte de geçiyor. Zaten Kalem Adası'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi, Maldivler denizini aratmaması. Hakikaten de, sizin ülkenizi terk edip de dünyanın bir ucuna gitmenize asla gerek yok. Hakikaten, Maldivlere rakip olabilecek bir yerden bahsediyorum. Bu da çok ciddi bir özellik."

"YAZ-KIŞ BİRÇOK TEKNE AYLARCA DEMİR ATIYOR"

Adanın turizm imarı olduğunun altını çizen Kırmızıtaş Başaran, "Burayı alacak olan kişi bungalovlar yapabilir, otel yapabilir. Şifalı su olarak bilinen sıcak suyu değerlendirebilir. Biliyorsunuz, ülkemizin her yeri cennet. Özellikle kıyı şeritlerimizin hepsi birbirinden değerli. Fakat bulunduğumuz konum, İzmir'in hemen Dikili ilçesinde ve Bademli Köyü'ne yüzerek gidilen bir denizden bahsediyorum. Diğer tarafta da Midilli Adası hemen yanımızda. Yani öyle bir noktada, öyle bir pozisyondaki… Aslında her sene, yaz-kış demeden birçok teknenin özellikle tercih ettiği, aylarca demir attığı bir yerden bahsediyoruz. Bu konuda favori bir yer" ifadelerini kullandı.