Sosyal medyada trend oldu: Köpeğini tedavi ettirmek için kilometrelerce yol gitti (Yaşam haberleri)

Ordu'da köpeği Pamuk'u tedavi ettirmek için kilometrelerce giden Cemre, sosyal medyada trend topic oldu. Veteriner Ogün Öztürk'e teşekkür eden Cemre, "O Pamuk'a o kadar iyi davrandı ki, asla unutmayacağım" dedi. Veteriner Öztürk de, "Pamuk için herzaman beni arayabilir. Kendisine de söyledim. Hayvan sevgisi çok özeldir. pamuk onu bir can olarak görüyor. Hepimizin öyle görmesi gerekiyor. Cemre çok güzel bir ders verdi" dedi.
ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ
İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri, Brezilya'dan gelen bir yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. Yolcunun valizlerinde içki şişesine gizlenmiş piyasa değeri 2.5 milyon lira olan 3 kilo sıvı kokain ele geçirildi.
YENİ TARTIŞMA KIYMALI MI SUCUKLU MU?
Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı? Menemen soğanlı mı, soğansız mı? tartışmalarından sonra yeni bir tartışma alevlendi. Tercihiniz, "Sucuklu yumurta mı? Kıymalı yumurta mı" sorusu sosyal medyayı salladı. Sucuklu yumurta öne çıkarken, kıymalı yumurta tutkunları da az değil.