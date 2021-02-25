Sosyal medyada trend oldu: Köpeğini tedavi ettirmek için kilometrelerce yol gitti (Yaşam haberleri)

Ordu'da köpeği Pamuk'u tedavi ettirmek için kilometrelerce giden Cemre, sosyal medyada trend topic oldu. Veteriner Ogün Öztürk'e teşekkür eden Cemre, "O Pamuk'a o kadar iyi davrandı ki, asla unutmayacağım" dedi. Veteriner Öztürk de, "Pamuk için herzaman beni arayabilir. Kendisine de söyledim. Hayvan sevgisi çok özeldir. pamuk onu bir can olarak görüyor. Hepimizin öyle görmesi gerekiyor. Cemre çok güzel bir ders verdi" dedi.