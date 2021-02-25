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    Sosyal medyada trend oldu: Köpeğini tedavi ettirmek için kilometrelerce yol gitti (Yaşam haberleri)

    'da köpeği Pamuk'u tedavi ettirmek için kilometrelerce giden re, sosyal medyada trend topic oldu. Veteriner Ogün Öztürk'e teşekkür eden Cemre, "O Pamuk'a o kadar iyi davrandı ki, asla unutmayacağım" dedi. Veteriner Öztürk de, "Pamuk için herzaman beni arayabilir. Kendisine de söyledim. Hayvan sevgisi çok özeldir. pamuk onu bir can olarak görüyor. Hepimizin öyle görmesi gerekiyor. Cemre çok güzel bir ders verdi" dedi.

    Cemre'nin yolu

    Ordu'da köpeği Pamuk'u tedavi ettirmek için kilometrelerce giden Cemre, sosyal medyada trend topic oldu. Veteriner Ogün Öztürk'e teşekkür eden Cemre, "O Pamuk'a o kadar iyi davrandı ki, asla unutmayacağım" dedi. Veteriner Öztürk de, "Pamuk için herzaman beni arayabilir. Kendisine de söyledim. Hayvan sevgisi çok özeldir. pamuk onu bir can olarak görüyor. Hepimizin öyle görmesi gerekiyor. Cemre çok güzel bir ders verdi" dedi.

    ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ
    İstanbul     Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri, Brezilya'dan gelen bir yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. Yolcunun valizlerinde içki şişesine gizlenmiş piyasa değeri 2.5 milyon lira olan 3 kilo sıvı kokain ele geçirildi.

    YENİ TARTIŞMA KIYMALI MI SUCUKLU MU?
    Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı? Menemen soğanlı mı, soğansız mı? tartışmalarından sonra yeni bir tartışma alevlendi. Tercihiniz, "Sucuklu yumurta mı? Kıymalı yumurta mı" sorusu sosyal medyayı salladı. Sucuklu yumurta öne çıkarken, kıymalı yumurta tutkunları da az değil.

        116.4 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 116 milyon 407 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 225 bin 522'şer lira, 4 bilenler bin 695'er lira, 3 bilenler 105'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        3.7 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 3 milyon 795 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 954'er lira, 4+1 bilenler 454'er lira, 4 bilenler 38'er lira, 3+1 bilenler 21'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        MAZGALA TAKILDI BURNU KIRILDI
        Tekirdağ'da Ufuk Damar         (43), bisikleti ile spor yaparken tekerleği mazgala girdi. Düşen Damar'ın burnu ve çenesi kırıldı. Kafatası çatladı. Ölümden dönen talihsiz adam, hastanede tedaviye alındı.

            600 BİNLİK KONTEYNER VURGUNU
            Kocaeli             merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya ve internet üzerinde konteyner satma vaadiyle 88 kişiyi 600 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

            MEZARLIKTA PES DEDİRTEN HIRSIZLIK
            Tekirdağ'ın Çorlu Şehitliği            'nde şehit mezarlarının başında bulunan pirinç bayrak direkleri çalındı. Yakalanan şüpheli O.B, serbest bırakıldı. İfadesinde ise bayrak direklerini satmak için çaldığını söyledi. Şehitliğin korunması için kamera takılacak.

            KAHRAMAN MUHTAR
            Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah erken saatte, birinci derece sit alanı olan Balbey Mahallesine gelen hırsızlar, 431 sokaktaki rögar kapağını çaldı. Durumu öğrenen muhtar Abdullah Uyaroğlu Antalya Su ve Atıksu İdaresini (ASAT) aradıktan sonra, rögar kapağının çalındığı sokağa koşup, güvenlik önlemi aldı. Kahraman muhtar, bu sayede 4 yaşlıyı kurtardı.

                YİNE TECAVÜZ
                Tayvan asıllı Amerikalı moda tasarımcısı Alexander Wang, 11 kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlandı. Son olarak stilist David Casavant da Wang tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti. New York'ta tasarım okulu öğrencisi olan Keato Bullen 2019 yılında, stilist David Casavant da 2017'de bir gece kulübünde Wang tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürmüştü.
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                Haberler Yaşam Sosyal medyada trend oldu: Köpeğini tedavi ettirmek için kilometrelerce yol gitti (Yaşam haberleri)