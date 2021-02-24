



Bir mahalle bekçisini elinden yaralayan magandalar, daha sonra otombil ile olay yerinden kaçtı. Yaralı mahalle bekçisi, çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan mahalle bekçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



