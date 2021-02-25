Dr. Didem Unat, üniversiteyi dereceyle tamamladı. ABD'de de eğitim aldı. Ancak vatanına hizmet etmek için Türkiye'ye dönüş yaptı.
Yeni bilgisayar yazılımı hazırladı. Intel, AMD, NVidia ve IBM'in programlarını yıktı. Projesini açıkladı: Yerli ve milli süper bilgisayarı yapmak...
Kaliforniya Üniversitesi'nde de 6 yıl eğitim gören Unat, "Yakında en güçlü ilk 500 süper bilgisayar listesine bizim bilgisayarımız da girecek" dedi.
Yeni bilgisayar yazılımı hazırladı. Intel, AMD, NVidia ve IBM'in programlarını yıktı. Projesini açıkladı: Yerli ve milli süper bilgisayarı yapmak...
Kaliforniya Üniversitesi'nde de 6 yıl eğitim gören Unat, "Yakında en güçlü ilk 500 süper bilgisayar listesine bizim bilgisayarımız da girecek" dedi.