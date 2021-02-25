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    Mühendis Didem Unat yeni yazılım geliştirdi: Hedefi ’nin süper bilgisayarını üretmek

    Mühendis Dr. Didem Unat, yeni yazılım geliştirdi. ’nı bitirdi. Projesini açıkladı: "Yakında en güçlü ilk 500 süper bilgisayar listesine bizim bilgisayarımız da girecek"

    Süper Didem
    Dr. Didem Unat, üniversiteyi dereceyle tamamladı. 'de de eğitim aldı. Ancak vatanına hizmet etmek için 'ye dönüş yaptı.

    Yeni bilgisayar yazılımı hazırladı. , , ve 'in programlarını yıktı. Projesini açıkladı: Yerli ve milli süper bilgisayarı yapmak...



    'nde de 6 yıl eğitim gören Unat, "Yakında en güçlü ilk 500 süper bilgisayar listesine bizim bilgisayarımız da girecek" dedi.
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