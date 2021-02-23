Merhum işadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşinden olan oğlu Mehmet Tatlıcı ile ikinci eşi Nurten Tatlıcı'dan olan oğlu Uğur Tatlıcı arasındaki miras kavgası, ABD'ye kadar uzandı. Mehmet Tatlıcı, kardeşi Uğur Tatlıcı aleyhine Florida'da dava açtı. Bu dava için de Uğur Tatlıcı'nın Florida'da iş yaptığı iddiasını ortaya attı. Sonunda mahkeme bir yıl önce 740 milyon dolar maddi-manevi tazminat kararını onayladı.

Türkiye'de miras paylaşımı ile ilgili de Tereke Mahkemesi'nde açılan dava sayısının 100'e ulaştığı ve 12 yıldır devam ettiği anlaşıldı. Karara itiraz eden Uğur Tatlıcı, "ABD'ye 12 yıldır adım atmadım. Orada işim de yok, orada ikamet de etmiyorum. Nasıl olur da bana orada dava açılır" açıklamasını yaptı.

Tatlıcı, ne davanın ne de kararın kendisine tebliğ edilmediğini, bu sürecin hiçbir aşamasından haberi olmadığını kararın tümüyle haksız - hukuksuz - geçersiz olduğunu anlattı. Türkiye'de 12 yıldır süren davalar varken ABD'nin böyle bir karar vermesinin çok tuhaf olduğunu aktardı.

Ve şu açıklamayı yaptı: "Madem ki Mehmet Tatlıcı'nın elinde 2020'nin başından beri böyle bir karar var. Bu karar doğru ve yasaya uygunsa neden Türkiye'de uygulatmıyor."