Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda ölen üç kişi arasında İtalyan büyükelçi Luca Attanasio da var. Luca Attanasio, geçen yıl ülkeye atanmıştı.
90 ÜLKE KATILDI
Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği "JOIN: Jewellery Online International Network" etkinliğine 90 ülkeden katılım gerçekleşti. 52 Türk markasının katıldığı organizasyondan önemli bir dönüşüm olacak.
İLGİNÇ İDDİA
20 gün önce Nanda Devi buzulundan bir parçanın kırılmasıyla 50 kişi can vermişti. Bir iddiaya göre sel felaketini CIA'in Himalayalar'daki casus cihazları tetikledi ve bu acı olay yaşandı.