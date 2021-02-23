38 KİLOLUK GÖZYAŞI

Mersin'de 11 yaşından beri epilepsi hastası olan Ceylan Temiz (29), sık sık bayılıyor ve kilolu olduğu için yerden güçlükle kaldırılıyordu. Genç kız, 5 ay öncede bayılıp yere düştü. Kızını kaldırılan anne, ağlayarak "Lütfen zayıfla, senden başka bir şey istemiyorum" dedi. Annesinin bu sözünden etkilenen genç kız, 38 kilo verip 100 kilodan 62 kiloya düşmeyi başardı.