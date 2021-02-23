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    Luca Attanasio 'nde öldü (Yaşam haberleri)

    ’nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda ölen üç kişi arasında İtalyan büyükelçi Luca Attanasio da var. Luca Attanasio, geçen yıl ülkeye atanmıştı.

    Elçiye suikast

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıda ölen üç kişi arasında İtalyan büyükelçi Luca Attanasio da var. Luca Attanasio, geçen yıl ülkeye atanmıştı.

    90 ÜLKE KATILDI
    Türkiye'    nin ilk sanal mücevher etkinliği "JOIN: Jewellery Online International Network" etkinliğine 90 ülkeden katılım gerçekleşti. 52 Türk markasının katıldığı organizasyondan önemli bir dönüşüm olacak.

    İLGİNÇ İDDİA
    20 gün önce Nanda Devi buzulundan bir parçanın kırılmasıyla 50 kişi can vermişti. Bir iddiaya göre sel felaketini CIA'in Himalayalar'daki casus cihazları tetikledi ve bu acı olay yaşandı.

        ACI FOTOĞRAF
        İstanbul'da         Karaköy İskelesi'nde olta balıkçıları tarafından fark edilen yunus balığı ölü olarak kıyıya çekildi. Gemi veya vapur pervanesinin yaraladığı yunus balığının öldüğü tahmin ediliyor. O anda iskelede olan birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.

        GERÇEK ÖĞRENCİ
        Kahramanmaraş'ta öğrenci Mehmet Ateş (16) yolda bulduğu 20 bin lirayı, sahibi Mehmet Gözükara'ya teslim etti. Gözükara, "Durumum olsa senin gibi adama hepsini verirdim" diyerek, Ateş'i 400 lira ile ödüllendirdi.

        TALİHSİZ GENÇ ADAM
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kurulum için çıktığı yüksek gerilim hattı direğinden düşen işçi Dursun Tuğran hayatını kaybetti. 26 yaşındaki talihsiz genç elektrik hattındaki sorunu çözmüştü.

            YUNANİSTAN ÇILDIRDI
            Yunanistan'da bir yayınevinin çocuk dergisi, içeriğinde yer alan Kıbrıs'ın kuzeyinin Türklere ait olduğuna ilişkin ifadeler nedeniyle toplatıldı. Psihogios Yayınevi yetkilileri, "Skandal karar" açıklamasını yaptı.

            TÜRK DOKTOR DERMAN OLDU
            Erzurum'da             dünyaya gelen Yavuz Coşkun (26), 15 yıl önce ailesiyle birlikte Fransa'ya gitti. Tıp fakültesini bitirdi. Doktor diplomasını alıp babasının restore ettiği Chartres Hastanesi'nde göreve başladı. Coşkun, "Asimile olmadan, nereden geldiğimi, ailemi ve temsil ettiğim toplumu unutmadan, Fransa'ya, Fransız milletine faydalı olmaya çalışıyorum. Gençlere tavsiyem aynı azimle çalışsınlar" dedi.

            YANLIŞ YOL!
            Adana'da TIR sürücüleri, oto yoldan çıkıp D-400 Karayolu'na ulaşmak isterken, navigasyon cihazının yönlendirmesiyle Acıdere Mahallesi'ndeki 5 metrelik yola girmek zorunda kaldı. Dar sokakta geri dönüp güzergah değiştirmek isteyen sürücüler, mahalledeki elektrik direk ve tellerine zarar verip, evlerin duvarlarına da çarptı. Bu durum, mahalle halkını çileden çıkardı. 75 yaşındaki Seher Sezgeç, "Geçen tırlardan çok şikayetçiyiz. Evlerimiz yıkılacak. Duvarlar çökecek biz de altında kalacağız. Bu sorun artık çözülmeli" dedi.

                38 KİLOLUK GÖZYAŞI
                Mersin'de                 11 yaşından beri epilepsi hastası olan Ceylan Temiz (29), sık sık bayılıyor ve kilolu olduğu için yerden güçlükle kaldırılıyordu. Genç kız, 5 ay öncede bayılıp yere düştü. Kızını kaldırılan anne, ağlayarak "Lütfen zayıfla, senden başka bir şey istemiyorum" dedi. Annesinin bu sözünden etkilenen genç kız, 38 kilo verip 100 kilodan 62 kiloya düşmeyi başardı.
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                Haberler Yaşam Luca Attanasio Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde öldü (Yaşam haberleri)