Antakya'daki St. Pierre, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, neredeyse her kaynakta Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak geçti. Ancak Anadolu kültürü tarihçisi ve Türkolog Ali Canip Olgunlu, Ayasofya/Karadaki En Büyük Yelkenli isimli kitabında bunun doğru olmadığını belirtti.
Dünyanın ilk kilisesinin Antakya'da değil Konya'da olduğunu söyledi. Şunları dedi: "Antakya'daki St. Pierre bir kilise değil 'kenise'dir. Kenise, bir bina ismi değildir. Gizli gizli ibadet edilen yer anlamına gelir. Anadolu'da birçok yerde gizli gizli mağaralar var.. Dünyanın ilk kilisesi, Konya yakınlarındaki Sille'dedir. 'Hristiyanlar'ın annesi' olarak bilinen Constantin'in Annesi Helena tarafından Milattan Sonra 327 yılında inşa edilen ve günümüzde de Azize Helena adıyla bilinen kilisedir. Helena, Kudüs'e yaptığı hac yolculuğu sırasında Sille'ye uğrar ve orada bulunan inananlar için ibadethane yapma imkanı sağlar. Bunu sadece Helena gibi güçlü ve inaçlı bir imparatoriçe yapabilirdi.
Bu bağlamda Sille'deki Azize Helena Kilisesi dünyanın ilk, birinci Ayasofya olarak isimlendirilen Megale Ekklesia ise Anadolu'nun dolayısıyla dünyanın ikinci kilisesidir. Megale Ekklesia, inşa edilmesinden 44 yıl sonra İmparator Arkadios zamanında çıkan bir ayaklanma neticesinde yanarak yok olur."
HRİSTİYANLARIN ANNESİ HELENA KİMDİR?
Milattan Sonra 250 yılında Drapene'de dünyaya gelir. Kocasının kendisini asil bir aileden olmadığı gerekçesiyle boşamasına rağmen oğlu Constantin imparator olunca Helana İmparatoriçe unvanına kavuşmuştur.
Dünyanın ilk kilisesinin Antakya'da değil Konya'da olduğunu söyledi. Şunları dedi: "Antakya'daki St. Pierre bir kilise değil 'kenise'dir. Kenise, bir bina ismi değildir. Gizli gizli ibadet edilen yer anlamına gelir. Anadolu'da birçok yerde gizli gizli mağaralar var.. Dünyanın ilk kilisesi, Konya yakınlarındaki Sille'dedir. 'Hristiyanlar'ın annesi' olarak bilinen Constantin'in Annesi Helena tarafından Milattan Sonra 327 yılında inşa edilen ve günümüzde de Azize Helena adıyla bilinen kilisedir. Helena, Kudüs'e yaptığı hac yolculuğu sırasında Sille'ye uğrar ve orada bulunan inananlar için ibadethane yapma imkanı sağlar. Bunu sadece Helena gibi güçlü ve inaçlı bir imparatoriçe yapabilirdi.
Bu bağlamda Sille'deki Azize Helena Kilisesi dünyanın ilk, birinci Ayasofya olarak isimlendirilen Megale Ekklesia ise Anadolu'nun dolayısıyla dünyanın ikinci kilisesidir. Megale Ekklesia, inşa edilmesinden 44 yıl sonra İmparator Arkadios zamanında çıkan bir ayaklanma neticesinde yanarak yok olur."
HRİSTİYANLARIN ANNESİ HELENA KİMDİR?
Milattan Sonra 250 yılında Drapene'de dünyaya gelir. Kocasının kendisini asil bir aileden olmadığı gerekçesiyle boşamasına rağmen oğlu Constantin imparator olunca Helana İmparatoriçe unvanına kavuşmuştur.