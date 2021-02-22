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    Dünyanın ilk kilisesi ’de mi? Tarihçi lu'dan ilginç iddia

    kültürü tarihçisi ve Türkolog lu, dünyanın ilk kilisesinin 'daki St. Pierre değil 'deki Azize Kilisesi olduğunu söyledi.

    Dünyanın ilk kili'Sille'si!
    Antakya'daki St. Pierre, başta olmak üzere, neredeyse her kaynakta Hıristiyanlığın ilk kilisesi olarak geçti. Ancak kültürü tarihçisi ve Türkolog lu, Ayasofya/Karadaki En Büyük Yelkenli isimli kitabında bunun doğru olmadığını belirtti.

    Dünyanın ilk kilisesinin 'da değil 'da olduğunu söyledi. Şunları dedi: "Antakya'daki St. Pierre bir kilise değil 'kenise'dir. Kenise, bir bina ismi değildir. Gizli gizli ibadet edilen yer anlamına gelir. Anadolu'da birçok yerde gizli gizli mağaralar var.. Dünyanın ilk kilisesi, Konya yakınlarındaki 'dedir. 'Hristiyanlar'ın annesi' olarak bilinen 'in Annesi tarafından Milattan Sonra 327 yılında inşa edilen ve günümüzde de Azize a adıyla bilinen kilisedir. Helena, 'e yaptığı hac yolculuğu sırasında Sille'ye uğrar ve orada bulunan inananlar için ibadethane yapma imkanı sağlar. Bunu sadece Helena gibi güçlü ve inaçlı bir imparatoriçe yapabilirdi.



    Bu bağlamda Sille'deki dünyanın ilk, birinci Ayasofya olarak isimlendirilen ise Anadolu'nun dolayısıyla dünyanın ikinci kilisesidir. Megale Ekklesia, inşa edilmesinden 44 yıl sonra İmparator zamanında çıkan bir ayaklanma neticesinde yanarak yok olur."



    HRİSTİYANLARIN ANNESİ HELENA KİMDİR?
    Milattan Sonra 250 yılında Drapene'de dünyaya gelir. Kocasının kendisini asil bir aileden olmadığı gerekçesiyle boşamasına rağmen oğlu Constantin imparator olunca Helana İmparatoriçe unvanına kavuşmuştur.

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    Haberler Yaşam Dünyanın ilk kilisesi Konya Sille’de mi? Tarihçi Ali Canip Olgunlu'dan ilginç iddia