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    • 22.02.2021 00:31
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    yı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüsün çarptığı anları bir başka sürücü kaydetti

    ’nin ilçesinde meydana gelen bir yı izlemek için sürücüsünün yavaşlattığı otomobile, arkasından gelen otobüs çarptı. Kaza anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte kaza anları...

    İHA
    Inception'a selam çakan kaza

    Olay, Başiskele ilçesi D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan otomobilin yaralanan sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmaya başladı.

    KAZAYI DAHA NET GÖREBİLMEK İSTEMİŞTİ

    Bu sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsü, kazayı daha net görebilmek için aracını yavaşlattı. Bunun ardından arkadan süratle gelen bir otobüs, yavaşlayan otomobili fark edemedi. Otobüsün otomobile çarptığı an ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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