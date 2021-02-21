Bu sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsü, kazayı daha net görebilmek için aracını yavaşlattı. Bunun ardından arkadan süratle gelen bir otobüs, yavaşlayan otomobili fark edemedi. Otobüsün otomobile çarptığı an ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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