Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.
Paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken ikisinin bacakları kırıldı.
POLİS DAİRE KAPISINI ÇALDI
Olay saat 04:30 sıralarında İnönü Mahallesi Minber Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü sebebiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.