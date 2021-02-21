



YABANCI UYRUKLU OLDUKLARI İÇİN KAÇTILAR

Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





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