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    • 22.02.2021 06:48
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    SON DAKİKA: 'de polis kapıyı çalınca camdan atlayan iki kişinin bacağı kırıldı

    Son dakika haberi! 'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı. Paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken ikisinin bacakları kırıldı.

    DHA

    Sancaktepe'de gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.



    Paniğe kapılarak camdan atlayan yabancı uyruklu 4 kişiden ikisi kaçmayı başarırken ikisinin bacakları kırıldı.



    POLİS DAİRE KAPISINI ÇALDI
    Olay saat 04:30 sıralarında İnönü Mahallesi Minber Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gürültü sebebiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin kapısını çaldı.



        BALKONDAN ATLAYAN 4 KİŞİDEN 2 KİŞİ BACAKLARINI KIRDI
        Binanın arkasından gelen sesler üzerine oraya yönelen polis ekipleri balkondan atlayan şüphelilerle karşılaştı. Birinci kat balkonundan atlayan 4 kişinin ikisi kaçmayı başarırken diğer iki kişinin bacakları kırıldı.



        YABANCI UYRUKLU OLDUKLARI İÇİN KAÇTILAR
        Yapılan inceleme sonucu yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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