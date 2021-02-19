Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?

TWİTTER'DA TT NASIL OLUNUR?

Twitter'da gündem olmak için kullanıcıların bazı durumlara önem göstermesi gerekir. Trend Topic olmak isteyen kişiler şu konulara dikkat ederek TT olmayı başarabilirler: Reklam anlaşmaları yaparak. Sosyal medya danışmanları ile birlikte çalışarak. Robot hesap kullanarak. TT olacak kelimeyi birçok kez tweet atarak.

Bir konu adına bir hesap yerine birden fazla hesaplar üzerinden aynı konu paylaşılmalıdır. Konu hakkında paylaşım yapılan hesap organik hesap olmalıdır. Bot hesapların paylaşımları etkili değildir. Aynı kelimenin kullanıldığı tweetler, retweet edilmeli ve yorum almalıdır. TT listesine girecek tweet hakkında fikir sahibi olunmalıdır. TT olacak konu daha önce TT olmamış bir konu olmalıdır. Gündemde olan bir konunun dışında bir başlık altında konunun TT olabilmesi oldukça zordur. Bu nedenle TT listesine girmek ve uzun süre kalıcı olabilmek adına gündemin yoğun olmadığı bir gün konu seçilerek tweet atılmalıdır.