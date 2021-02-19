Özellikle pandemi döneminde bilgisayar ve telefonlar daha fazla zaman geçiren kişiler Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Anlık düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan bu uygulamada bazı konular trendlerde yer alıyor ve daha fazla kişiye ulaşarak, daha çok okunuyor. Peki attığınız bir Tweet'in tt olması için ne yapmanız gerekir? Işte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…
TWİTTER'DA TT NASIL OLUNUR?
Twitter'da gündem olmak için kullanıcıların bazı durumlara önem göstermesi gerekir. Trend Topic olmak isteyen kişiler şu konulara dikkat ederek TT olmayı başarabilirler: Reklam anlaşmaları yaparak. Sosyal medya danışmanları ile birlikte çalışarak. Robot hesap kullanarak. TT olacak kelimeyi birçok kez tweet atarak.
Bir konu adına bir hesap yerine birden fazla hesaplar üzerinden aynı konu paylaşılmalıdır. Konu hakkında paylaşım yapılan hesap organik hesap olmalıdır. Bot hesapların paylaşımları etkili değildir. Aynı kelimenin kullanıldığı tweetler, retweet edilmeli ve yorum almalıdır. TT listesine girecek tweet hakkında fikir sahibi olunmalıdır. TT olacak konu daha önce TT olmamış bir konu olmalıdır. Gündemde olan bir konunun dışında bir başlık altında konunun TT olabilmesi oldukça zordur. Bu nedenle TT listesine girmek ve uzun süre kalıcı olabilmek adına gündemin yoğun olmadığı bir gün konu seçilerek tweet atılmalıdır.
Trend Topic Olmak Kimler İçin Önemli?
Yalnızca kullanıcılar için değil, reklam verenler ve sosyal medyada reklam kampanyaları yapanlar için de önemli bir listedir. Özellikle kurumlar yaptıkları sosyal medya kampanyalarının sonuçlarının başarıya ulaşıp ulaşmadığını görmek için sıkça kullanmaktadırlar. Gündem olmayı başarıp başaramadıklarını anlamak için bakılması gereken en iyi yerdir. Eğer yapılan kampanya gündem olmuşsa bu kampanyanın başarısını ve çok konuşularak Twitter gündemine oturduğunu gösterecektir.
TWİTTER HAKKINDA
Twitter, insanların düşüncelerini 280 karakter ile sınırlı kalarak paylaştıkları, 2006 yılında hayata geçirilen bir Amerikan mikroblog ve sosyal medya platformu. Bu platforma kullanıcıları gönderi paylaşabilir, tweet atabilir, retweetleyebilir (başkalarının tweetlerini yeniden paylaşabilir), tweetleri beğenebilir ve doğrudan mesaj gönderebilirler.