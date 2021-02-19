Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu! YOL DURUMU

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak olan sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli girişindeki birikme D-100 Karayolu'ndan Maltepe'ye kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Acıbadem'de başlayan trafik Samandıra'ya kadar devam ediyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde herhangi bir sıkışıklık yaşanmazken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. FSM Köprüsü'nde başlayan trafik TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam ediyor.