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    • 19.02.2021 19:49
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    Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu! YOL DURUMU

    Son dakika haberleri... genelinde saat 21.00'de başlayacak olan sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre yoğunluk yüzde 56'lara kadar çıktı. İşte ...

    İstanbul kilitlendi

    Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak olan sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
    Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli girişindeki birikme D-100 Karayolu'ndan Maltepe'ye kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Acıbadem'de başlayan trafik Samandıra'ya kadar devam ediyor.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde herhangi bir sıkışıklık yaşanmazken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. FSM Köprüsü'nde başlayan trafik TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam ediyor.

        AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN OLDUĞU BÖLGELER
        Avrupa Yakası'nda ise Merter, Topkapı, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler ve Beylikdüzü trafik artışının yaşandığı yerler arasında bulunuyor. Bazı bölgelerde ise trafik akıcı ilerliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 19.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.

        Bu arada, Beykoz'da kısıtlama öncesi gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık tezgahlarında kısmen kalabalığa neden oldu.

        Kavacık'ta her hafta kurulan semt pazarının da yoğun olduğu gözlenirken zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı.

        Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.

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        Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu! YOL DURUMU