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    • 19.02.2021 23:13
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    Alimin ölümü alemin ölümü gibidir! Hadis alimi Mehmet hayatını kaybetti...

    YÖK Başkanı 'ın babası, 'nin önde gelen hadis alimlerinden Mehmet hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayımlayan Başkan , "Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan vefat haberinin ardından siyasilerde birbiri ardına mesaj yayımladı...


    Türkiye'nin önde gelen ilim adamlarından, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası, Hadis Âlimi Mehmet Emin Saraç Hoca vefat etti. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Emin Saraç, uzun yıllardır talebe yetiştiriyordu.

    Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir." denildi.



    "ARTIK ÜLKEMİZDE KUR'AN-I KERİM OKUYAN BİR CUMHURBAŞKANI VAR" DEMİŞTİ...
    Hadis Alimi Mehmet Emin Saraç, "Çocukluğumda bizim Kur'an okumamız yasaktı. Babam da dedem de bu yüzden hapse girmişti. O imtihanlardan geçtik. Şimdi ise Allah bizi aydınlığa çıkardı. Artık ülkemizde Kur'an-ı Kerim okuyan bir Cumhurbaşkanı var" demişti.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

    Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, "Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

        "AİLESİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

        Oktay, Twitter hesabından, şunları kaydetti:

        "Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."




        "MERHUM HOCAMIZIN MEKANI CENNET OLSUN"
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mehmet Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı. Altun mesajında, "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

        "ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR"
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.



            "CENAB-I HAK RAHMET ETSİN; MEKANI CENNET OLSUN"
            TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir". Büyük âlim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dâr-ı Bekâ'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin; mekanı cennet olsun. Ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.



            "SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emin Saraç Hocamız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.




            MEKANI CENNET, MAKAMI ALî OLSUN"
            Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Alimin ölümü âlemin ölümüdür. Uzun yıllar kendisinden Tefsir, Hadis ve Şifa-i Şerif dersleri okuduğum muhterem M. Emin Saraç Hocam'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" mesjaını paylaştı.




                Uzun yıllar boyunca dini alanda talebeler yetiştiren Emin saraç hocanın vefatının ardından sevenleri taziyelerini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Dâr-ı bekâya irtihal eden M.Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" mesajıyla taziye yayımladı.




                M. EMİN SARAÇ KİMDİR?
                Tokat'ın Erbaa kazasında Tanoba köyünde dünyaya gelen Emin Saraç, ilim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başlayan Mehmet Emin Saraç'ın ağabeyi Bahaddin Saraç, kardeşleri Osman ve Yusuf ile kız kardeşleri, anne ve babaları tarafından Kur'ân-ı Kerim okumanın suç sayılabildiği dönemlerde Kur'ân-ı Kerim hâfızı olarak yetiştirilmişlerdir.

                BABASI KURAN ÖĞRETTİĞİ İÇİN MAHKEMEYE ÇIKARILDI
                Babası Hafız Mustafa Efendi o dönemde çocuklarına Kur'ân-ı Kerîm okuttuğu için mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, "Sen çocuklara Arapça okutuyormuşsun. Bu, doğru mu?" diye sorduğunda "Ben çocuklara kimsenin canına, malına ve ırzına tasallut etmeleri için bir şeyler öğretmiyorum; ben Kur'ân-ı Azîmüşşan'ı okutuyorum" dedi. Ancak mahkeme neticesinde 6 ay hapis cezası aldı.
                Mehmet Emin Saraç Hocaefendi, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulduğu için M. Emin Saraç'ı Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet etti. Ömer Efendi'nin yanında Kur'ân talimi yapmaya ve Telhîs okumaya başladı. M. Emin Saraç Fatih Camii'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Kargümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhâri-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okudu. M. Emin Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevî silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı.





                Mehmet Emin Saraç, Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kaldı. Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camii baş imamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. İstanbul'da kaldığı yıllarda M. Emin Saraç; Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâkı'l-Felâh, Kudûrî-i Şerîf, Şerhu'l-Akâid, Şifâ-i Şerif, Mir'ât, Müslim-i Şerîf, Mişkâtü'l-Mesâbih, Tefsir-i Kâdı Beyzavî gibi kitapları okudu.
                Mehmet Emin Saraç, Ezher diplomasının Türkiye'de geçersiz kılınmasına rağmen Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.Bu dönemde Mehmet Zahidü'l Kevserî, Osmanlı'nın son şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi, Muhammed Abdulvehhab Buhayri, Ahmed Fehmi Ebu Sünne, Ali Yakup Efendi, Abdulfettah eş-Şa'şa'dan istifade etti. Türkiye'den eğitim amacıyla geldikleri için oradaki hocalar kendilerini "Osmanlı devletinin çocukları" olarak görüyordu. M. Emin Saraç'a göre bu çok önemli bir iltifattı.

                BİNDEN FAZLA TALEBE YETİŞTİRDİ
                M. Emin Saraç, Fi-Zılalil-Kur'ân mütercimleri arasında yer aldı. Ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etti. 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Aralarında davet ve irşad erbabı, müftü, vaiz, imam hatip, akademisyen ve öğretmenlerin çoğunlukta olduğu mümtaz talebeleri arasında Osman Topbaş, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Doç. Dr. Seyyid Bahçıvan, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özcan, Dr. Ahmet Efe, Dr. Salim Sancaklı, Mustafa Demirkan, Hamdi Arslan, İsmail İpek, Hafız Osman Şahin, Nurettin Yıldız, Ahmet Yüksek, M. Salih Köse, Dr. Muhammed Beyler, Ahmet Hamdi Yıldırım, M. Fatih Kaya gibi isimler yer alıyor. Saraç, yurtdışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil etti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını devam ettirdi.

                Yurt dışından gelen İslam âlimlerinin ilk aradıkları kişi oldu.

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                Haberler Yaşam Alimin ölümü alemin ölümü gibidir! Hadis alimi Mehmet Emin Saraç hayatını kaybetti...