SON DAKİKA: Taksiciyi koku ele verdi: Müşterinin dikkati taksideki uyuşturucuyu yakalattı





Bindikleri taksiden uyuşturucu kokusu alarak polisi arayan ve ismini vermek istemeyen kadın, "Biz olayın farkına vardık, bir koku aldım ve o şekilde binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum" şeklinde konuştu.



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