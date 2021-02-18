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    • Yaşam
    • 19.02.2021 07:02
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    • 19.02.2021 07:02
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    SON DAKİKA: Taksiciyi koku ele verdi: Müşterinin dikkati taksideki uyuşturucuyu yakalattı

    Son dakika haberine göre, 'de taksiye binen 2 kadın müşteri, taksideki kokudan şüphelenerek polisi aradı. Takside yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde için kullanılan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 taksici gözaltına alındı.

    DHA
    Taksiciyi koku ele verdi!

    Olay, saat 03.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Nutuk Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, evlerine gitmek isteyen 2 kadın yoldan geçen 34 TAU 89 plakalı taksiyi durdurdu.



    POLİS TAKSİDE ARAMA YAPTI
    Taksiye binen kadınlar, polise ihbarda bulunarak araçta uyuşturucu kokusu aldıklarını söyledi. İhbar sonrası olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, durdurulan takside arama yaptı.



    UYUŞTURUCU MADDE İLE İÇMEKTE KULLANILAN ARAPAT ELE GEÇİRİLDİ
    Yapılan aramada araçta bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.



        Polisin incelemesinde daha önceden uyuşturucuyla ilgili sabıka kayıtları olduğu öğrenilen taksi şoförleri Ahmet Özbekar ile Ali Osman Çınar, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



        Bindikleri taksiden uyuşturucu kokusu alarak polisi arayan ve ismini vermek istemeyen kadın, "Biz olayın farkına vardık, bir koku aldım ve o şekilde binmek istemedim. Koku aldığım için ihbarda bulundum" şeklinde konuştu.

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