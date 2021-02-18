SON DAKİKA: Taksiciyi koku ele verdi: Müşterinin dikkati taksideki uyuşturucuyu yakalattı

Olay, saat 03.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Nutuk Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, evlerine gitmek isteyen 2 kadın yoldan geçen 34 TAU 89 plakalı taksiyi durdurdu.
POLİS TAKSİDE ARAMA YAPTI
Taksiye binen kadınlar, polise ihbarda bulunarak araçta uyuşturucu kokusu aldıklarını söyledi. İhbar sonrası olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, durdurulan takside arama yaptı.
UYUŞTURUCU MADDE İLE İÇMEKTE KULLANILAN ARAPAT ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada araçta bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat ele geçirildi.