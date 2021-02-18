Olay saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre Meral Şen (40), bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.
ŞÜPHELİ KAÇTI
Kadını bıçaklayan şüpheli, beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.