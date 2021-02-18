



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan Meral Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.