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    • 19.02.2021 06:15
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    • 19.02.2021 06:15
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    SON DAKİKA: 'de kan donduran cinayet: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü! Katil her yerde aranıyor

    Son dakika haberi! 'in ilçesinde bir kadın, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise, olay yerinden kaçtığı otomobilini başka bir noktada bırakarak yaya olarak kaçtı.

    İHA
    Gece yarısı kan donduran cinayet! Her yerde aranıyor

    Olay saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokak üzerinde meydana geldi.



    İddiaya göre Meral Şen (40), bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

    ŞÜPHELİ KAÇTI
    Kadını bıçaklayan şüpheli, beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
        Hastanede tedavi altına alınan Meral Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


        HER YERDE ARANIYOR
        Olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden araçla kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, bir süre sonra Nazarköy mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçtığı düşünülen şüpheli, polis tarafından her yerde aranıyor.


        Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


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