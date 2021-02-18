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    Karaciğer yetmezliği olan ullah Atmaca’ya nakil gerekti. 23. sıradaki yeğeninde şansı yaver gitti (Yaşam haberleri)

    'da karaciğer yetmezliği olan inşaat ustası ullah Atmaca (55), hastaneye kaldırıldı. 1 ay içinde ameliyat olması gerekti. Ailesi ve akrabaları seferber oldu. 7 oğlu uygun verici olamadı. 25 kişi verici olmak için başvuru yaptı. 22'sinden sonuç çıkmadı. Umutları tükenmeye başlayan Atmaya'ya şans 23. sıradaki yeğeni Hakan'da güldü. 'nde gerçekleşen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.

    Ciğer şansı!

    Samsun'da karaciğer yetmezliği olan inşaat ustası Abdullah Atmaca (55), hastaneye kaldırıldı. 1 ay içinde ameliyat olması gerekti. Ailesi ve akrabaları seferber oldu. 7 oğlu uygun verici olamadı. 25 kişi verici olmak için başvuru yaptı. 22'sinden sonuç çıkmadı. Umutları tükenmeye başlayan Atmaya'ya şans 23. sıradaki yeğeni Hakan'da güldü. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.

    PAHALI DERS
    Manisa'da,     fizik tedavi gördüğü hastanede tanışıp arkadaş olduğu Ş.B. (48) adlı kadın tarafından 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını ileri süren Sabiye Patlar (54), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Patlar, "Acıdığım için para verdim. Çok pahalı bir ders aldım" dedi.

    BROOKİNGS SKANDALI
    ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, yine skandal bir rapora imza attı. Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda "Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacak yeni bir hükümet gelene kadar Washington'un yeterli baskıyı sürdürmesi önemli olacaktır" denildi.

        PRENS PHILIP HASTANEDE
        Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneye kaldırıldı. 100 yaşındaki Prens'in durumunun ciddi olduğu iddiaları ortaya atıldı.

        2.6 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 675 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 483'er lira, 4+1 bilenler 325'er lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 17'şer lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 7'şer lira, 1+1 bilenler 3'er lira, 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

        113 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 113 milyon 91 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 216 bin 209'ar lira, 4 bilenler bin 956'şar lira, 3 bilenler 123'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

            KAYINPEDERİ KABUS YAŞATTI
            Mersin'de Tuğba T. (37), oğlu T.M.T. (2) ile araçla giderken eşinin husumet yaşadığı kayınpederi ve kardeşlerinin silahlı saldırısına uğradı. Aracına yüzlerce saçma isabet eden T, can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

            O CANAVARA MÜEBBET HAPİS
            Antalya'da             birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çınar (32), ömür boyu hapse mahkum edildi. Pişmanlık duymaması nedeniyle indirim yapılmadı.

            ÖNCE TIRAŞ SONRA KAN
            Gaziantep'te             erkek kuaförü Erol Atlı, yıllar önce müşterisine kan lazım olunca başka müşteride buldu. O günden sonra 17 yıldır tıraş olmaya gelen herkesin kan grubunu ve telefon numaralarını alıyor. Vatandaşlara yardımcı oluyor.

                HAMİLE EŞİM FUHUŞA ZORLANDI
                Niğde'dE H.A,                 2.5 aylık hamile olan eşinin fuhuş bataklığına süreklendiğini iddia etti. Eli kolu bağlı olan adam, şüpheli kişilerden tehdit mesajları aldığını belirtti. Eşinin geri dönmesi ve tedavi altına alınması için yardım istedi.
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                Haberler Yaşam Karaciğer yetmezliği olan Abdullah Atmaca’ya nakil gerekti. 23. sıradaki yeğeninde şansı yaver gitti (Yaşam haberleri)