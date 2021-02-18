Samsun'da karaciğer yetmezliği olan inşaat ustası Abdullah Atmaca (55), hastaneye kaldırıldı. 1 ay içinde ameliyat olması gerekti. Ailesi ve akrabaları seferber oldu. 7 oğlu uygun verici olamadı. 25 kişi verici olmak için başvuru yaptı. 22'sinden sonuç çıkmadı. Umutları tükenmeye başlayan Atmaya'ya şans 23. sıradaki yeğeni Hakan'da güldü. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.