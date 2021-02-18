Samsun'da karaciğer yetmezliği olan inşaat ustası Abdullah Atmaca (55), hastaneye kaldırıldı. 1 ay içinde ameliyat olması gerekti. Ailesi ve akrabaları seferber oldu. 7 oğlu uygun verici olamadı. 25 kişi verici olmak için başvuru yaptı. 22'sinden sonuç çıkmadı. Umutları tükenmeye başlayan Atmaya'ya şans 23. sıradaki yeğeni Hakan'da güldü. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.
PAHALI DERS
Manisa'da, fizik tedavi gördüğü hastanede tanışıp arkadaş olduğu Ş.B. (48) adlı kadın tarafından 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını ileri süren Sabiye Patlar (54), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Patlar, "Acıdığım için para verdim. Çok pahalı bir ders aldım" dedi.
BROOKİNGS SKANDALI
ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, yine skandal bir rapora imza attı. Türkiye-ABD ilişkileri üzerine yayınladığı raporda "Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacak yeni bir hükümet gelene kadar Washington'un yeterli baskıyı sürdürmesi önemli olacaktır" denildi.