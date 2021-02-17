Doğal, tarihi ve kültürel zenginleri ile her mevsim öne çıkan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli'de, tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçılık faaliyetleri de önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Kentte zengin bitki örtüsü ve endemik türlere sahip olan Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde keçi, koyun ve inek yetiştiriciliği yaygınken, Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise balıkçılık vatandaşların geçim kaynağını oluşturuyor.