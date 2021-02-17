Doğal, tarihi ve kültürel zenginleri ile her mevsim öne çıkan ve deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan Tunceli'de, tarım ve hayvancılığın yanı sıra balıkçılık faaliyetleri de önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.
Kentte zengin bitki örtüsü ve endemik türlere sahip olan Ovacık, Pülümür, Hozat, Nazımiye ve Mazgirt ilçelerinde keçi, koyun ve inek yetiştiriciliği yaygınken, Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise balıkçılık vatandaşların geçim kaynağını oluşturuyor.
Çemişgezek ilçesine bağlı yaklaşık 130 nüfuslu Kıraçlar köyünde yaşayan vatandaşlar da yıllardır baraj gölünde teknelerle balık avlayarak aile ekonomilerine katkı sunuyor.
SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE MESAİLERİ ZORLU GEÇİYOR
Soğuk kış günlerinde gün doğmadan tekneleriyle göle açılan köylüler, 125 kilometrelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin önemli baraj göllerinden biri olan Keban Baraj Gölü'nde balık yakalamak için zor ve yorucu bir mesai yapıyor.