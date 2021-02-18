



'BÖYLE ŞEYLERE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

Normal şartlarda bu durumlarla çok karşılaştıklarını anımsatan Yokuş, şunları söyledi:



"İlk defa böyle ağırıyla karşılaştım. İnsanlarımız o kadar hoşgörüsüz ve duygusuzlaşmaya başladılar ki hoşgörülü olmak bu kadar zor değil. Bizim yaptığımız görev ne parayla ne de pulla yapılacak bir meslek değil. Vicdanımızla hareket ediyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama karşılığında o kadar seviyesiz şeyler görüyoruz ki. Bizi ailelerinden bir abla ya da kardeş olarak görmek varken neden bu şekilde bir tepkiyle karşılaşıyoruz, gerçekten anlam veremiyorum. Biz o şekilde davranmıyoruz hiçbir hastamıza. Hep vicdanımızla hareket ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz ama karşılığında böyle şeyleri görünce de çok çok üzülüyoruz. Bir tek o olay değil son da olmayacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN