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    4 yaşındaki , anne ve baba ile birlikte bıçaklanarak öldürüldü

    4 yaşındaki , anne ve baba ile birlikte bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet şüphelisi ise kocanın ilk eşinden olan oğlu çıktı.

    Acının doruk noktası

    Eskişehir'de önceki akşam kan donduran bir cinayet işlendi. İlkay (42)-Emel Tokkal (41) çifti, 1 hafta önce 5. kattaki bir apartmana taşındı. Kızları, Tokkal çiftine ulaşamadı.

    Bunun üzerine çilingir Ahmet Boz'u çağırdı. Kapıyı açamayınca önce zehirlendiler ya da tatile gittiler sandı. Açınca ise dehşet manzarasıyla karşılaştı. Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un cesedini gördü.

    İlkay Tokkal'ın 7, eşi ve çocuğunun 3'er kez bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Öldürülen ailenin şüphelisi ise kocanın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal çıktı. Tokkal'ın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam 4 yaşındaki Ali Doruk, anne Emel ve baba İlkay Tokkal ile birlikte bıçaklanarak öldürüldü