Emlak sitelerinde müşteri bekleyen kiralık evler, fiyatlarıyla şaşkınlık yaratıyor. Türkiye'nin en pahalı kiralık evlerine bakıldığında ilk sırada son yılların gözde adresi Bodrum geliyor. Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan Mandarin Orieantal'deki villanın aylık kira bedeli tam 950 bin TL… Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları kiralamaya müsait olan özel havuzlu villanın altı odası var.
İKİNCİ DE AYNI ADRESTE
Listenin ikinci sırasında yine aynı sitede yer alan ve 4 odalı bir villa geliyor. Deniz manzaralı bu villanın da aylık kirası tam 900 bin TL… Bodrum Konacık'taki bir villanın sahibi de aylık olarak istediği 500 bin TL'lik kira bedeliyle listenin üçüncü sırasında. Yalıkavak'ta aylık kirası 470 bin TL olan ev de listenin dördüncü sırasında yer alıyor.
YALILAR ŞAŞIRTMADI
Bodrum, pahalılıkta birinciliği kimseye kaptırmazken onu İstanbul'un tarihi yalıları takip ediyor. Yeniköy'de 12 odalı yalının aylık kirası 450 bin TL olarak belirlenirken; Rumeli Hisarı'ndaki bir başka yalının da fiyatı tam 400 bin TL… Bu arada pandemi nedeniyle kiraların iyice katlandığı Bodrum ve Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul'u Çeşme takip ediyor. Alaçatı'daki havuzlu yazlıkların sezonluk yani 3 aylık kira bedelleri 500 bin TL'ye kadar çıkıyor.
BODRUM'UN ŞÖHRETİ YAKIYOR
Özellikle pandemi döneminde talebin artmasıyla Bodrum'da satılık ve kiralık ev fiyatlarında yüzde 200'e varan artışlar olmuştu.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALILARI
Bodrum Mandarin'de bin metrekare ve 6 odalı villa 2021 Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de aylık 950 bin TL.
Bodrum Mandarin'de 600 metrekare ve 4 odalı villa 2021 yazında aylık 900 bin TL.
Bodrum Konacık'taki Acropol Evleri'nde 4 odalı aylık kiralık 500 bin TL.
Bodrum Yalıkavak'ta 11 odalı kiralık aylık 60 bin dolar yani yaklaşık 415 bin TL.
Yeniköy 12 odalı kiralık yalı aylık 450 bin TL.
Rumeli Hisarı'nda 5 odalı yalı aylık 400 bin TL.
Tarabya'da yalı 375 bin TL.
Alaçatı'da da 3 aylık kiralık villalar 450 bin TL'ye kadar çıkıyor.
İKİNCİ DE AYNI ADRESTE
Listenin ikinci sırasında yine aynı sitede yer alan ve 4 odalı bir villa geliyor. Deniz manzaralı bu villanın da aylık kirası tam 900 bin TL… Bodrum Konacık'taki bir villanın sahibi de aylık olarak istediği 500 bin TL'lik kira bedeliyle listenin üçüncü sırasında. Yalıkavak'ta aylık kirası 470 bin TL olan ev de listenin dördüncü sırasında yer alıyor.
YALILAR ŞAŞIRTMADI
Bodrum, pahalılıkta birinciliği kimseye kaptırmazken onu İstanbul'un tarihi yalıları takip ediyor. Yeniköy'de 12 odalı yalının aylık kirası 450 bin TL olarak belirlenirken; Rumeli Hisarı'ndaki bir başka yalının da fiyatı tam 400 bin TL… Bu arada pandemi nedeniyle kiraların iyice katlandığı Bodrum ve Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul'u Çeşme takip ediyor. Alaçatı'daki havuzlu yazlıkların sezonluk yani 3 aylık kira bedelleri 500 bin TL'ye kadar çıkıyor.
BODRUM'UN ŞÖHRETİ YAKIYOR
Özellikle pandemi döneminde talebin artmasıyla Bodrum'da satılık ve kiralık ev fiyatlarında yüzde 200'e varan artışlar olmuştu.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALILARI
Bodrum Mandarin'de bin metrekare ve 6 odalı villa 2021 Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de aylık 950 bin TL.
Bodrum Mandarin'de 600 metrekare ve 4 odalı villa 2021 yazında aylık 900 bin TL.
Bodrum Konacık'taki Acropol Evleri'nde 4 odalı aylık kiralık 500 bin TL.
Bodrum Yalıkavak'ta 11 odalı kiralık aylık 60 bin dolar yani yaklaşık 415 bin TL.
Yeniköy 12 odalı kiralık yalı aylık 450 bin TL.
Rumeli Hisarı'nda 5 odalı yalı aylık 400 bin TL.
Tarabya'da yalı 375 bin TL.
Alaçatı'da da 3 aylık kiralık villalar 450 bin TL'ye kadar çıkıyor.