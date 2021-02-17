Sanat eve girdi! Ünlüler desr verecek...

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu, İyilik İçin Sanat Derneği ve Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Sanat ve Kültür Disiplinleri MİNİ MBA ve Sertifika Programı"na ilgi arttı. Programa kayıtların devam ettiği açıklandı. 8 Mart'ta başlayacak olan programın süresinin 14 hafta olduğu ve 5 farklı modülden oluştuğu belirtilirken, her modül fiyatının 4 bin 250 lira olduğu bildirildi. Programın pandemi nedeniyle online olacağı kaydedildi.
- Yaşam
- 17.02.2021 Gazete