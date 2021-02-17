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    Sanat eve girdi! Ünlüler desr verecek...

    Artkolik Yönetim Kurulu Başkanı ile Kurucu Başkanı , sanat için el ele verdi. İşte merak edilen tüm deaylar...

    Sanat eve girdi
    İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu, ve iş birliğiyle düzenlenen "Sanat ve Kültür Disiplinleri MİNİ MBA ve Sertifika Programı"na ilgi arttı. Programa kayıtların devam ettiği açıklandı. 8 Mart'ta başlayacak olan programın süresinin 14 hafta olduğu ve 5 farklı modülden oluştuğu belirtilirken, her modül fiyatının 4 bin 250 lira olduğu bildirildi. Programın pandemi nedeniyle online olacağı kaydedildi.
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    Haberler Yaşam Sanat eve girdi! Ünlüler desr verecek...