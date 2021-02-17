İsveç'te aşçıların yeteneklerini sergilediği televizyon programı Masterchef yarışmasına katılan Ayla Canpunar (23), Türkiye'yi en iyi şekilde tanıttı. Son elemede yaptığı kısır ile finale kalan 9 kişi arasına adını yazdırdı.
Üniversiteli Canpunar, "40 kişi arasından ilk 9'a girdim. Babamın çalıştırdığı restoranda farklı ülkelerin mutfağından yemekler öğrendim. Türk yemeklerinin de tanıtımını yaparak finale kaldım" dedi.
Nisan ayında yarışmanın birincisinin belli olacağını kaydeden Canpunar, annesinden öğrendiği tavuk yemeği ve bulgurdan yaptığı kısır ile finale kadar çıktığını ifade etti.
Üniversiteli Canpunar, "40 kişi arasından ilk 9'a girdim. Babamın çalıştırdığı restoranda farklı ülkelerin mutfağından yemekler öğrendim. Türk yemeklerinin de tanıtımını yaparak finale kaldım" dedi.
Nisan ayında yarışmanın birincisinin belli olacağını kaydeden Canpunar, annesinden öğrendiği tavuk yemeği ve bulgurdan yaptığı kısır ile finale kadar çıktığını ifade etti.