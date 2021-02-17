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    ’te la 'kısı'rgası

    kızı 23 yaşındaki la Canpunar, ’teki yarışmasında yaptığı “Kısır” ile finale kaldı. Canpunar, hedefinin şampiyonluk olduğunu açıkladı.

    Ayla 'kısı'rgası
    İsveç'te aşçıların yeteneklerini sergilediği televizyon programı yarışmasına katılan la Canpunar (23), 'yi en iyi şekilde tanıttı. Son elemede yaptığı kısır ile finale kalan 9 kişi arasına adını yazdırdı.



    Üniversiteli Canpunar, "40 kişi arasından ilk 9'a girdim. Babamın çalıştırdığı restoranda farklı ülkelerin mutfağından yemekler öğrendim. yemeklerinin de tanıtımını yaparak finale kaldım" dedi.



    Nisan ayında yarışmanın birincisinin belli olacağını kaydeden Canpunar, annesinden öğrendiği tavuk yemeği ve bulgurdan yaptığı kısır ile finale kadar çıktığını ifade etti.
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